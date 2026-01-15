Moguća onlajn nastava u sedam opština zbog vanredne situacije

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Moguća onlajn nastava u sedam opština zbog vanredne situacije
Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izrazio je danas nadu da će drugo polugodište u školama u Srbiji početi redovno u ponedeljak, 19. januara, ali da je moguće i uvođenje privremene onlajn nastave u sedam opština u kojima je još uvek na snazi vanredna situacija zbog problema izazvanih snežnim padavinama. „Naravno, imamo i plan ‘B’ – to je da se, dok traje vanredna situacija, opet vratimo na onlajn režim, ali ovog puta privremeno i zbog prirodnih nepogoda kao
