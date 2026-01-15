Pritisci, ucene i naredbe

Prema optužnom predlogu od 38 stranica u koji je Radar imao uvid, a koji je dobio od JTOK-a, Nikola Selaković zaista „nije ukrao ni dinar“, kako je pokušao da ga odbrani predsednik. Ali jeste naložio da se u potpunosti prekrši procedura kako bi se skinula zaštita sa zdanja i na kraju potpisao dokumente za koje je bio svestan da su falsifikovani

Uprkos svim pritiscima, od najava ekspresnog pomilovanja okrivljenih do zakonskog ukidanja Javnog tužilaštva za organizovani kriminal ( JTOK), Viši sud u Beogradu zakazao je glavni pretres u predmetu „Generalštab“ za 4. februar. Sud nije pokolebala ni pretnja optuženog ministra kulture Nikole Selakovića da će „goniti svakog onog ko radi protiv države“, ni beskrajno klevetanje da tužilaštvo (odnosno „organizovana kriminalna banda“) zapravo pokušava da mimo izbora