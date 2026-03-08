Er Srbija nastavlja evakuaciju naših građana sa Bliskog istoka, danas jedan sutra dva leta iz Dubaija

RTV pre 7 sati  |  Tanjug
BEOGRAD - Er Srbija je juče saopštila da je naredni evakuacioni let koji nacionalna avio-kompanija organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Republike Srbije predviđen za danas, 8. mart, iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum (DWC), avionom erbas A330-200, koji prima 260 putnika.

Za ponedeljak, 9. mart, planirana su dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Khalid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju. Ovi planirani letovi biće realizovani avionima erbas A320, koji primaju po 180 putnika. Kako se navodi, u toku su sve pripreme za realizaciju pomenutih repatrijacionih letova, uključujući
