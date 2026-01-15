Trošili 4,6 miliona evra na sat

Ministarstvo finansija Siniše Malog javno se pohvalilo da je deficit budžeta do kraja novembra 2025. bio manji od 80 milijardi dinara, ali je đavo odneo šalu u decembru, kada je taj manjak bio dva i po puta veći nego u prethodnih 11 meseci, jer su rashodi za 191 milijardu premašili prihode

Kao da će sutra smak sveta. Tako se Vlada ponašala pred kraj prošle godine, jer je samo u decembru 2025. u budžetu Srbije napravila minus od 1,63 milijarde evra, saznaje Radar. Iako će ti podaci biti zvanično objavljeni tek početkom februara, iz dobro obaveštenih izvora saznajemo da je u decembru Vlada oborila sve dosadašnje rekorde, jer je uspela da za samo mesec dana potroši 399 milijardi dinara, više nego ikada u modernoj istoriji Srbije. Paralelno sa tim,