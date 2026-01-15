Trošili 4,6 miliona evra na sat

Radar pre 13 minuta  |  Milan Ćulibrk
Trošili 4,6 miliona evra na sat

Ministarstvo finansija Siniše Malog javno se pohvalilo da je deficit budžeta do kraja novembra 2025. bio manji od 80 milijardi dinara, ali je đavo odneo šalu u decembru, kada je taj manjak bio dva i po puta veći nego u prethodnih 11 meseci, jer su rashodi za 191 milijardu premašili prihode

Kao da će sutra smak sveta. Tako se Vlada ponašala pred kraj prošle godine, jer je samo u decembru 2025. u budžetu Srbije napravila minus od 1,63 milijarde evra, saznaje Radar. Iako će ti podaci biti zvanično objavljeni tek početkom februara, iz dobro obaveštenih izvora saznajemo da je u decembru Vlada oborila sve dosadašnje rekorde, jer je uspela da za samo mesec dana potroši 399 milijardi dinara, više nego ikada u modernoj istoriji Srbije. Paralelno sa tim,
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Brojnim komšijama u petak stiže novac! Evo ko ima pravo na naknadu: Treba da ispune ove uslove

Brojnim komšijama u petak stiže novac! Evo ko ima pravo na naknadu: Treba da ispune ove uslove

Blic pre 13 minuta
Simić (PSG): Nadzor MMF-a nad budžetom Beograda politički poraz gradske vlasti

Simić (PSG): Nadzor MMF-a nad budžetom Beograda politički poraz gradske vlasti

Danas pre 3 sata
Budžet grada Beograda pod nadzorom MMF-a

Budžet grada Beograda pod nadzorom MMF-a

Biznis.rs pre 1 sat
MMF traži kontrolu trošenja para iz budžeta Beograda: Skoro nema novca za investicije

MMF traži kontrolu trošenja para iz budžeta Beograda: Skoro nema novca za investicije

Radio 021 pre 2 sata
Simić: Nadzor MMF-a nad budžetom Beograda politički poraz gradske vlasti

Simić: Nadzor MMF-a nad budžetom Beograda politički poraz gradske vlasti

N1 Info pre 3 sata
PSG: Nadzor MMF-a nad budžetom Beograda politički poraz gradske vlasti

PSG: Nadzor MMF-a nad budžetom Beograda politički poraz gradske vlasti

Nova pre 3 sata
Bošković: „MMF zahtevom za reviziju budžeta Beograda disciplinuje Vladu Srbije“

Bošković: „MMF zahtevom za reviziju budžeta Beograda disciplinuje Vladu Srbije“

Serbian News Media pre 4 sati

Ključne reči

BudžetDeficitBudžet SrbijeSmak svetaSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Trošili 4,6 miliona evra na sat

Trošili 4,6 miliona evra na sat

Radar pre 13 minuta
Brojnim komšijama u petak stiže novac! Evo ko ima pravo na naknadu: Treba da ispune ove uslove

Brojnim komšijama u petak stiže novac! Evo ko ima pravo na naknadu: Treba da ispune ove uslove

Blic pre 13 minuta
Jednostavan trik koji čuva toplotu: Stručnjaci otkrivaju jednostavnu naviku koja štedi novac i umanjuje račune

Jednostavan trik koji čuva toplotu: Stručnjaci otkrivaju jednostavnu naviku koja štedi novac i umanjuje račune

Blic pre 1 sat
Ministarstvo finansija SAD produžilo ovlašćenje za transakcije sa Lukoilom do 28. februara

Ministarstvo finansija SAD produžilo ovlašćenje za transakcije sa Lukoilom do 28. februara

Blic pre 2 sata
Stupila na snagu nova pravila na bankomatima! Podizanje novca u Italiji više neće biti isto

Stupila na snagu nova pravila na bankomatima! Podizanje novca u Italiji više neće biti isto

Blic pre 2 sata