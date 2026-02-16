Evropska unija odbila predloge Transportne zajednice Srbije, najavljeni novi protesti profesionalnih vozača

Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Srbije Neđo Mandić rekao je danas da je Evropska unija (EU) odbila sve predloge profesionalnih vozača kamiona u međunarodnom teretnom transportu Zapadnog Balkana, da se za početak nađe bar prelazno rešenje za njihov ograničen boravak u 29 zemalja Šengenskog sporazuma.

Vozačima je poručeno da se pridržavaju postojećeg pravila od najduže 90 dana boravka u EU u periodu od šest meseci (EES 90/180). – Svi naši predlozi su odbijeni, uz konstataciju da su ‘maštoviti’. To znači da nemaju nameru da nešto menjaju u sistemu EES – rekao je danas Mandić za Betu. Dodao je da su predstavnici EU zakazali novi sastanak za dve nedelje, ali da udruženjima vozača nije jasno o čemu će razgovarati kada su odbijeni svi predlozi, a sama EU nije imala