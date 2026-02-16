Evropska unija odbila predloge Transportne zajednice Srbije, najavljeni novi protesti profesionalnih vozača

Danas pre 52 minuta  |  Beta
Evropska unija odbila predloge Transportne zajednice Srbije, najavljeni novi protesti profesionalnih vozača

Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Srbije Neđo Mandić rekao je danas da je Evropska unija (EU) odbila sve predloge profesionalnih vozača kamiona u međunarodnom teretnom transportu Zapadnog Balkana, da se za početak nađe bar prelazno rešenje za njihov ograničen boravak u 29 zemalja Šengenskog sporazuma.

Vozačima je poručeno da se pridržavaju postojećeg pravila od najduže 90 dana boravka u EU u periodu od šest meseci (EES 90/180). – Svi naši predlozi su odbijeni, uz konstataciju da su ‘maštoviti’. To znači da nemaju nameru da nešto menjaju u sistemu EES – rekao je danas Mandić za Betu. Dodao je da su predstavnici EU zakazali novi sastanak za dve nedelje, ali da udruženjima vozača nije jasno o čemu će razgovarati kada su odbijeni svi predlozi, a sama EU nije imala
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

EU odbila predloge Transportne zajednice Srbije, najavljeni novi protesti profesionalnih vozača

EU odbila predloge Transportne zajednice Srbije, najavljeni novi protesti profesionalnih vozača

Nova ekonomija pre 47 minuta
EU odbila predloge Transportne zajednice Srbije, najavljeni novi protesti profesionalnih vozača

EU odbila predloge Transportne zajednice Srbije, najavljeni novi protesti profesionalnih vozača

Serbian News Media pre 1 sat
Transportna zajednica Srbije: EU odbila sve naše predloge, zakazaćemo novi protest

Transportna zajednica Srbije: EU odbila sve naše predloge, zakazaćemo novi protest

N1 Info pre 1 sat
EU odbacila predloge vozača kamiona kao „maštovite“

EU odbacila predloge vozača kamiona kao „maštovite“

Vreme pre 1 sat
EU odbila predloge prevoznika sa Balkana, najavljeni novi protesti

EU odbila predloge prevoznika sa Balkana, najavljeni novi protesti

Nedeljnik pre 1 sat
EU odbila sve predloge prevoznika sa Zapadnog Balkana: Najavljeni novi protesti profesionalnih vozača

EU odbila sve predloge prevoznika sa Zapadnog Balkana: Najavljeni novi protesti profesionalnih vozača

NIN pre 1 sat
EU odbila predloge prevoznika sa Balkana, najavljeni novi protesti

EU odbila predloge prevoznika sa Balkana, najavljeni novi protesti

Rešetka pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanEvropska UnijaEUŠengenEES

Ekonomija, najnovije vesti »

EU odbila predloge Transportne zajednice Srbije, najavljeni novi protesti profesionalnih vozača

EU odbila predloge Transportne zajednice Srbije, najavljeni novi protesti profesionalnih vozača

Nova ekonomija pre 47 minuta
Evropska unija odbila predloge Transportne zajednice Srbije, najavljeni novi protesti profesionalnih vozača

Evropska unija odbila predloge Transportne zajednice Srbije, najavljeni novi protesti profesionalnih vozača

Danas pre 52 minuta
Produžen rok za popust na račune za struju

Produžen rok za popust na račune za struju

N1 Info pre 2 minuta
Portparol EK o vozačima Zapadnog Balkana: Brisel ostaje pri Šengen pravilima, bez izuzetaka za EES

Portparol EK o vozačima Zapadnog Balkana: Brisel ostaje pri Šengen pravilima, bez izuzetaka za EES

N1 Info pre 27 minuta
Portparol EK: Brisel još ne planira izuzetke od primene EES za vozače Zapadnog Balkana

Portparol EK: Brisel još ne planira izuzetke od primene EES za vozače Zapadnog Balkana

Nedeljnik pre 7 minuta