"Linkoln" plovi ka Persijskom zalivu, iranske snage u najvišem stepenu pripravnosti

U iranskim protestima je, prema tvrdnjama američke grupe za ljudska prava, poginulo najmanje 2.500 ljudi, a više od 18.000 je uhapšeno, uz najave pogubljenja učesnika demonstracija. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči kaže da u toj zemlji u Iranu u ovom trenutku "vlada mir". Evropski zvaničnici ocenjuju da američka vojna intervencija u Iranu deluje verovatno. Indija se pridružila nizu zemalja koje pozivaju svoje građane da napuste Iran i savetuje da izbegavaju područja protesta.

Nove američke sankcije Iranu Trampova administracija uvela je nove sankcije Iranu, prenosi Rojters. Kako se navodi na sajtu američkog ministarstva finansija, sankcije su uvedene sekretaru vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, kao i Revolucionarnoj gardi i komandantima snaga bezbednosti. Sankcije su uvedene i zatvoru u Fardisu za koji Stejt department tvrdi da su žene u tom zatvoru "doživele okrutni, nehumani i ponižavajući tretman". (Reuters) MSP: