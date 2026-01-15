Bela kuća: Tramp prati situaciju u Iranu, za nastavak reperesije biće teških posledica

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pažljivo prati situaciju na terenu u Iranu, rekla je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Foto: Profimedia Ona je dodala da su Tramp i njegov tim upozorili Teheran da će biti "teških posledica ako se ubistva povezana sa represijom vlasti nastave", prenosi Rojters. Tramp je izjavio juče da mu je rečeno da ubistva u okviru iranskog gušenja protesta širom zemlje jenjavaju i da veruje da trenutno ne postoji plan za masovne egzekucije, iako su tenzije između Teherana i Vašingtona i dalje visoke. -Bićemo vrlo uznemireni ako se pogubljenja nastave, poručio je