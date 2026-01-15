Vremeplov: Počela seča knezova

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vremeplov: Počela seča knezova

NOVI SAD - Na današnji dan 1804. godine počela je seča srpskih knezova i viđenijih ljudi u Beogradskom pašaluku, posle žalbe knezova turskom sultanu Selimu III zbog zuluma dahija. Uz pomoć jednog trgovca iz Zemuna Dahije su saznale imena knezova koji su potpisali žalbu i za samo tri sedmice pogubili su oko 150 viđenijih ljudi u Srbiji, uključujući Aleksu Nenadovića, Iliju Birčanina, Hadži-Ruvima, Marka Čarapića, Janka Gagića i Hadži-Đeru, pogubljenog šest dana pred početak seče knezova. Dahije su time

Danas je četvrtak, 15. januar, 15. dan 2026. godine. 69 - Rimskog cara Servija Sulpikijusa Galbu ubili su na Rimskom forumu pobunjeni pretorijanci, koji su 68. oborili s vlasti i njegovog prethodnika na prestolu Nerona, prinudivši ga na samoubistvo. 1535 - Engleski kralj Henri VIII uzeo je titulu "poglavara Crkve" u Engleskoj i raskinuo je veze s rimokatoličkom crkvom i papom, koji mu nije dozvolio razvod od Katarine Aragonske i ženidbu Anom Bolen. Majka kraljice
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan: Rođen Martin Luter King, počela "seča knezova", ubijen Arkan

Na današnji dan: Rođen Martin Luter King, počela "seča knezova", ubijen Arkan

Radio 021 pre 57 minuta
Na današnji dan, 15. januar

Na današnji dan, 15. januar

N1 Info pre 1 sat
Na današnji dan, 15. januar

Na današnji dan, 15. januar

B92 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTurskaZemun

Društvo, najnovije vesti »

Republikanci u Senatu odbacili ograničavanje ovlašćenja predsednika SAD za rat

Republikanci u Senatu odbacili ograničavanje ovlašćenja predsednika SAD za rat

Insajder pre 31 minuta
Putevi Srbije: Na pojedinim deonicama sneg do 5 cm, prilazi zimskim centrima prohodni

Putevi Srbije: Na pojedinim deonicama sneg do 5 cm, prilazi zimskim centrima prohodni

Insajder pre 41 minuta
Politiko otkriva: Srbija dozvolila ruskim špijunima da testiraju zvučne topove na psima

Politiko otkriva: Srbija dozvolila ruskim špijunima da testiraju zvučne topove na psima

Danas pre 27 minuta
Iznenađujuće zdravstvene koristi čaše soka od pomorandže

Iznenađujuće zdravstvene koristi čaše soka od pomorandže

BBC News pre 37 minuta
Nema šoka, ali nema ni zamaha - nova realnost tržišta nekretnina u Srbiji

Nema šoka, ali nema ni zamaha - nova realnost tržišta nekretnina u Srbiji

Bloomberg Adria pre 52 minuta