Na današnji dan, 15. januar

Danas je četvrtak, 15. januar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

69. - Oto je postao rimski car, ali je ostao na vlasti samo tri meseca. 1535 - Kralj Engleske Henri VIII preuzeo je vrhovnu vlast nad crkvom prema povelji koju je prethodno usvojio engleski parlament. 1559 - Elizabeta Tjudor, ćerka Henrija VIII i Ane Bolen, krunisana je u Vestminsterskoj katedrali u Londonu kao Elizabeta I, jedna od najvažnijih vladarki u istoriji Engleske. Stupila je na presto nakon smrti kraljice Meri I. 1582 - Poljska i Rusija, uz posredovanje