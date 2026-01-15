Tramp: Prepreka postizanju sporazuma je Zelenski, a ne Putin

Serbian News Media pre 1 sat
Tramp: Prepreka postizanju sporazuma je Zelenski, a ne Putin

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da potencijalni mirovni sporazum Rusije i Ukrajine koči Kijev, a ne Moskva, što je u oštroj suprotnosti sa retorikom evropskih saveznika, koji uporno tvrde da Kremlj nema interes da okonča rat.

U intervjuu za agenciju Rojters, Tramp je rekao da je predsednik Rusije Vladimir Putin spreman da okonča gotovo četvorogodišnju invaziju na Ukrajinu, a da je ukrajinski lider Volodimir Zelenski uzdržaniji. „Mislim da je (Putin) spreman da sklopi dogovor. Mislim da je Ukrajina manje spremna da sklopi dogovor“, kazao je Tramp. Upitan zašto pregovori uz posredovanje SAD još nisu doveli do okončanja najvećeg kopnenog sukoba u Evropi posle Drugog svetskog rata, Tramp je
Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRojtersRusijaKijevDonald TrampukrainasadVladimir Zelenski

