Stanković ne pušta Milsona

Sportske.net pre 18 minuta  |  Sportske.net
Stanković ne pušta Milsona

Jedan od najskuplje plaćenih fudbalera u istoriji Crvene zvezde Felisio Milson ostaće na "Marakani" i tokom prolećnog dela sezone.

Prema pisanju "Kurira" novi trener crveno-belih Dejan Stanković odlučio je da sačuva ofanzivca iz Angole i pruži mu priliku da se u najboljem svetlu pokaže na "Marakani", iako do sada nije ostavio bog zna kakav utisak. Milson je u Zvezdu došao iz Makabija iz Tel Aviva u transferu vrednom 5.000.000 evra na leto 2024. godine i potpisao četvorogodišnji ugovor. Angolac je u jesenjem delu sezone odigrao 25 utakmica i imao učinak od dva gola i pet asistencija.
Otvori na sportske.net

Pročitajte još

Neslavan debi Arbeloe: Drugoligaš pobedio Real Madrid u Kupu kralja

Neslavan debi Arbeloe: Drugoligaš pobedio Real Madrid u Kupu kralja

Danas pre 38 minuta
Bivši fudbaler odgovorio Borisu Tadiću zbog Ane Bekute: “Pristala da gura narodu prst u oko”

Bivši fudbaler odgovorio Borisu Tadiću zbog Ane Bekute: “Pristala da gura narodu prst u oko”

Danas pre 3 sata
Maroko posle penala do finala Kupa afričkih nacija

Maroko posle penala do finala Kupa afričkih nacija

RTS pre 24 sata
Da je mogao Rosenior bi sa sobom doveo i Đorđa, Sančez častio, Arsenal oberučke prihvatio, finale je blizu!

Da je mogao Rosenior bi sa sobom doveo i Đorđa, Sančez častio, Arsenal oberučke prihvatio, finale je blizu!

Sportske.net pre 1 sat
Za finale se ne igra, za finale se pobeđuje, fudbalski bogovi pogledali Maroko!

Za finale se ne igra, za finale se pobeđuje, fudbalski bogovi pogledali Maroko!

Sportske.net pre 23 minuta
Rezervista okončao mučenje Intera sa Štulićevim Lećeom

Rezervista okončao mučenje Intera sa Štulićevim Lećeom

Sport klub pre 1 sat
Fudbalsko čudo u Kupu kralja - Real šokantno ispao od drugoligaša

Fudbalsko čudo u Kupu kralja - Real šokantno ispao od drugoligaša

RTS pre 33 minuta

Ključne reči

Dejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaMarakana

Sport, najnovije vesti »

Stanković ne pušta Milsona

Stanković ne pušta Milsona

Sportske.net pre 18 minuta
Selektor Srbije ima jasnu poruku pred prvi meč druge faze Evropskog prvenstva

Selektor Srbije ima jasnu poruku pred prvi meč druge faze Evropskog prvenstva

Danas pre 58 minuta
Neslavan debi Arbeloe: Drugoligaš pobedio Real Madrid u Kupu kralja

Neslavan debi Arbeloe: Drugoligaš pobedio Real Madrid u Kupu kralja

Danas pre 38 minuta
Igrači Partizana dobili podršku navijača nakon debakla protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Igrači Partizana dobili podršku navijača nakon debakla protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Đoan Penjaroja: Navijači i klub zaslužuju više od nas

Đoan Penjaroja: Navijači i klub zaslužuju više od nas

Danas pre 2 sata