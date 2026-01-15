Stanković ne pušta Milsona

Jedan od najskuplje plaćenih fudbalera u istoriji Crvene zvezde Felisio Milson ostaće na "Marakani" i tokom prolećnog dela sezone.

Prema pisanju "Kurira" novi trener crveno-belih Dejan Stanković odlučio je da sačuva ofanzivca iz Angole i pruži mu priliku da se u najboljem svetlu pokaže na "Marakani", iako do sada nije ostavio bog zna kakav utisak. Milson je u Zvezdu došao iz Makabija iz Tel Aviva u transferu vrednom 5.000.000 evra na leto 2024. godine i potpisao četvorogodišnji ugovor. Angolac je u jesenjem delu sezone odigrao 25 utakmica i imao učinak od dva gola i pet asistencija.