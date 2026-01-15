Anastasija nije bila na Arkanovom pomenu, ali mu je posvetila objavu na Instagramu: Mnoge će rastužiti

Anastasija Ražnatović trenutno je u Sevilji i nije mogla da prisustvoje pomenu oca Željka Ražnatović Arkana od čije smrti je prošlo 26 godina.

Anastasija je na Instagramu objavila stori koji na kome se nalaze četiri fotofrafije njenog oca, uz poruku: – 26 godina bez tebe. Volimo te zauvek – napisala je Anastasija. Printscreen Instagram Na pomen je došla Ceca Ražnatović sa snajom Bogdanom i unukom Željkom, kao i sestrom Lidijom Ocokoljić. Veljko Ražnatović bio je, takođe, sprečen da dođe ocu na pomen, jer se već neko vreme nalazi u Rusiji gde svakodnevno ima i po dva treninga.