Anastasija nije bila na Arkanovom pomenu, ali mu je posvetila objavu na Instagramu: Mnoge će rastužiti

Svet & Skandal pre 2 sata
Anastasija nije bila na Arkanovom pomenu, ali mu je posvetila objavu na Instagramu: Mnoge će rastužiti

Anastasija Ražnatović trenutno je u Sevilji i nije mogla da prisustvoje pomenu oca Željka Ražnatović Arkana od čije smrti je prošlo 26 godina.

Anastasija je na Instagramu objavila stori koji na kome se nalaze četiri fotofrafije njenog oca, uz poruku: – 26 godina bez tebe. Volimo te zauvek – napisala je Anastasija. Printscreen Instagram Na pomen je došla Ceca Ražnatović sa snajom Bogdanom i unukom Željkom, kao i sestrom Lidijom Ocokoljić. Veljko Ražnatović bio je, takođe, sprečen da dođe ocu na pomen, jer se već neko vreme nalazi u Rusiji gde svakodnevno ima i po dva treninga. AUTOR: SVET-SCANDAL.RS IZVOR:
"Bio je praktično mrtav" Danica Grujičić ekskluzivno za "Blic" o danu kada su ranjenog Arkana dovezli u Urgentni centar: "Ništa što smo mu radili nije uspelo"

Danica Grujičić dežurala kad je Arkan prvi put stigao izrešetan: "One su ga stavile u džip i dovele u Urgentni"

Upravo na Blic TV! Ekskluzivno: Dana Grujičić prvi put o danu kada su ranjenog Arkana iz Interkontinentala dovezli u Urgentni centar!

Prošlo je 26 godina od Arkanove smrti: Ceca na pomenu sa snajom i unukom, a evo zašto su Veljko i Anastasija izostali

Veljko nije došao na Arkanov pomen, sada se iz Rusije oglasio jakom porukom: "Što je bilo, opet biće!"

Misteriozni muškarac sav u crnom na Arkanovom pomenu: Prekrio celo lice, sve vreme stajao iza njegovih leđa

Samo jedan fudbaler ne zaboravlja Arkana: Došao na pomen, od ostalih iz Obilića ni traga ni glasa

Evropska premijera u Beogradu: Čuveni mjuzikl „Don Žuan" 24. i 25. januara u Sava centru

Rolingstonsi i TV cenzura - gest Mika Džegera sve objasnio

Ulov koji će pamtiti do kraja života - Dražen Paver (53) iz reke izvukao albino soma

"Bio je praktično mrtav" Danica Grujičić ekskluzivno za "Blic" o danu kada su ranjenog Arkana dovezli u Urgentni centar: "Ništa što smo mu radili nije uspelo"

Seka Aleksić objavila sliku Veljka Piljikića bez brade. Niko ga nije prepoznao, a reakcije su podeljene - pevačica poručila: "Nemoj nikad da je skidaš"

