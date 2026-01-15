Đokovićeva snajka uz pomoć njegovog "čarobnog napitka" smršala 21 kilogram! "Mi ljudi smo sebični..."

Telegraf pre 34 minuta  |  Telegraf.rs
Đokovićeva snajka uz pomoć njegovog "čarobnog napitka" smršala 21 kilogram! "Mi ljudi smo sebični..."

Đorđe: "Pričaju da živim od Novakovih para"

Saška Đoković (26) vodi računa o svom fizičkom izgledu, a kao i svi u porodici Đoković, i ona ima zdrave navike i postala je vrlo disciplinovana. Kako je ispričala, iz ishrane je izbacila određene namirnice, a svakog jutra ima rutinu uz pomoć koje se i oseća dobro, i izgleda dobro. To je ujedno i "čarobni napitak" Novaka Đokovića, zbog kog su mnogi počeli da praktikuju da ga piju. U pitanju je sveže ceđeni celer. - Svako jutro na prazan stomak popijem čašu sveže
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Tako sam uspela da smršam 21 kilogram" Saška Veselinov svakog jutra pije ovaj napitak: Otkrila kako je uspela da se istopi

"Tako sam uspela da smršam 21 kilogram" Saška Veselinov svakog jutra pije ovaj napitak: Otkrila kako je uspela da se istopi

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićSaska veselinovmršavljenje

Zabava, najnovije vesti »

"Otac se švalerisao s kućnom prijateljicom" Karamela o detinjstvu i odnosu roditelja: Majka nije htela razvod, volela ga je...…

"Otac se švalerisao s kućnom prijateljicom" Karamela o detinjstvu i odnosu roditelja: Majka nije htela razvod, volela ga je...

Kurir pre 4 minuta
Dnevni horoskop za 15. januar: Ovnove očekuje pomoć od osobe iz inostranstva, Lavove veliki ljubavni preokret, a Device...

Dnevni horoskop za 15. januar: Ovnove očekuje pomoć od osobe iz inostranstva, Lavove veliki ljubavni preokret, a Device...

Kurir pre 14 minuta
"Auto kao jelka" Mustafa Durdžić pokazao snimke sina Asmina u napucanoj, besnoj mašini i iznervirao sve: "Dno dna"

"Auto kao jelka" Mustafa Durdžić pokazao snimke sina Asmina u napucanoj, besnoj mašini i iznervirao sve: "Dno dna"

Blic pre 24 minuta
"Brat se obesio u zatvoru" Milan Milošević otkrio stravične detalje: "Otac ga je tukao svaki dan, bio je crn"

"Brat se obesio u zatvoru" Milan Milošević otkrio stravične detalje: "Otac ga je tukao svaki dan, bio je crn"

Telegraf pre 4 minuta
Nema boljeg doručka od prženih jaja: Dodajte samo jedan sastojak i biće ukusnija nego ikad!

Nema boljeg doručka od prženih jaja: Dodajte samo jedan sastojak i biće ukusnija nego ikad!

Kurir pre 44 minuta