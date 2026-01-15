Veljko nije došao na Arkanov pomen, sada se iz Rusije oglasio jakom porukom: "Što je bilo, opet biće!"

Željko Ražnatović Arkan ubijen je na današnji dan pre 26 godina.

Na Novom groblju održan je pomen gde su se okupili članovi porodice i najbliži prijatelji. Ovo je prva godina da se Arkanov sin Veljko Ražnatović nije pojavio na groblju, a kako saznajemo, razlog je taj što je u Moskvi, u Rusiji, i godinu dana neće uopšte dolaziti u Srbiju. Ipak, Veljko je vratio društvene mreže i na Instagramu je objavio fotografiju pokojnog oca uz stihove iz "Gorskog vijenca". - Krst nositi nama je suđeno, strašne borbe s' svojim i s'tuđinom.