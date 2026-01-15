Vreme danas: Ujutro slab mraz, kasnije pretežno oblačno, temperature do 12 stepeni

Vremenska prognoza za četvrtak, 15. januar 2026. godine. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

Hladno jutro uz slab mraz, ponegde i maglu, a tokom dana pretežno oblačno i suvo vreme na severu i promenljive vremenske prilike sa sunčanim intervalima u ostatku zemlje. Vetar slab, južnih pravaca, dok će se temperature kretati u rasponu od minus tri do 12 stepeni. Umereno do potpuno oblačno, suvo i toplo za ovaj ovaj period godine, uz slab južni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 11 stepeni. U narednih sedam dana na istoku Srbije biće oblačno i hladno,