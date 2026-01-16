Na današnji dan, 16. januar

Danas je petak, 16. januar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1547 – U Moskvi je za prvog ruskog cara krunisan Ivan IV Grozni. Poznat je po značajnim reformama, ali i po brutalnim obračunima sa bojarima u cilju centralizacije vlasti, kao i po ubistvu sopstvenog sina, zbog čega je dobio nadimak Grozni. 1556 – Filip II postao je kralj Španije. 1778 – Francuska je tokom Američkog rata za nezavisnost priznala nezavisnost Sjedinjenih Američkih Država od britanske kolonijalne vlasti. U februaru iste godine u Parizu je potpisan