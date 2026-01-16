Mol: je u tesnim pregovorima sa Arapima! Sijarto: Za jedan do 3 dana postići ćemo dogovor o kupovini dela NIS-a

Blic pre 6 sati
Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto otkrio je detalje kako MOL, u slučaju pozitivnog ishoda, planira da funkcioniše regionalno naftno tržište. MOL i "Gazpromnjeft" su prilično brzo napredovali u svojim pregovorima, rekao je Sijarto.

Postoji realna šansa da MOL u roku od jednog do tri dana postigne ključni dogovor sa "Gaspromnjeftom" o kupovini većinskog udela u NIS-u, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto za RTS. - Mislim da mogu da vam saopštim dobre vesti, vama i vašim gledaocima. MOL i Gazpromnjeft su prilično brzo napredovali u svojim pregovorima, tako da postoji realna šansa da u roku od jednog do tri dana postignu ključni dogovor, koji je veoma značajan iz perspektive
Ključne reči

RTSMađarskaMOL

