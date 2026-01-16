Trudna Edita Aradinović (32), pevačica u trećem mesecu trudnoće

Blic
Trudna Edita Aradinović (32), pevačica u trećem mesecu trudnoće

Sa svojim partnerom se prvi put pojavila u javnosti na koncertu Emine Jahović 7. novembra 2025. godine.

Na događaju je otvoreno govorila o svom odnosu sa Nenadom i izrazila uzbuđenje. Pevačica Edita Aradinović (32) je trudna. Pevačica sa svojim izabranikom Nenadom Stevićem čeka prvo dete. Naime, kako saznaje "Blic", Edita Aradinović je u 3. mesecu trudnoće. Inače, Edita Aradinović se sa novim partnerom prvi put u javnosti pojavila 7. novembra 2025. godine, na koncertu Emine Jahović u Sava Centru. - Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo
