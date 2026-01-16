Doktor Dragan Milić: Ministarstvo finansija upozorilo rukovodstvo Niša da ne povećava plate više od 5,1 odsto

Doktor Dragan Milić, lider istoimene grupe građana i Pokreta za decentralizaciju Srbije (PODES), saopštio je danas da je ministarstvo finansija upozorilo rukovodstvo grada Niša da povećanje osnovne plate zaposlenima u javnim preduzećima u 2026. godini ne može biti veće od 5,1 odsto.

Na prethodnoj sednici Skupštine grada Niša usvojena je odluka o povećanju zarada menadžmenta javno komunalnih preduzeća od 70 do 110 odsto. Milić je na svojoj Fejsbuk stranici objavio dopis koji je potpisao državni sekretar u ministarstvu finansija Saša Stefanović u kome je rečeno da se ograničenja u pogledu uvećanja osnovne zarade primenjuje na sva lica u radnom odnosu u javnim preduzećima čiji je osnivač lokalna vlast. „Bahato i od naroda otuđeno rukovodstvo