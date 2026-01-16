Republikanski kongresmen: Ako napadnemo Grenland, to će biti Trampov kraj

Republikanski kongresmen iz Nebraske Don Bejkon izjavio je da bi bilo kakva američka vojna akcija na Grenlandu značila kraj drugog mandata predsednika Donalda Trampa. „To bi bio kraj Trampovog predsedništva.“ Govoreći novinarima u Kongresu, Bejkon je rekao da ne veruje da bi Tramp zaista sproveo pretnje o preuzimanju Grenlanda i sugerisao da je reč o „pregovaračkom alatu“ predsednika. „Ali sa saveznicima se ne pregovara pretnjama silom. To je za većinu nas veoma