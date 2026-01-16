Skupština u nastavku raspravlja o dosadašnjem radu tužilaštava i promeni pravosudnih zakona

Danas pre 6 sati  |  Beta
Skupština u nastavku raspravlja o dosadašnjem radu tužilaštava i promeni pravosudnih zakona

Narodni poslanici su posle pauze nastavili sednicu objedinjenom raspravom o predloženim tačkama dnevnog reda, između ostalog i o izmeni seta pravosudnih zakona, koji su, po predlagaču, poslaniku Srpske napredne stranke (SNS) Uglješi Mrdiću u javnosti prozvani i „Mrdićevim zakonima“.

Poslanici se na momente nisu držali dnevnog reda, te su raspravljali i o struji koja je nestajala zbog snega ;u više mesta u Srbiji, nedovoljnoj zastupljenosti nacionalnih manjina u pojedinim sudovima i tužilaštvima, uvođenju tužilačke policije o kojoj se trenutno ne raspravlja, krivici za pad nadstrešnice u Novom Sadu, aferi „Generalštab“. Poslanik ;Narodnog pokreta Srbije Uroš Đokić upitao je predlagača zakona zašto nije prethodno pribavio ;mišljenja Venecijanske
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Završena sednica Skupštine, nastavak u utorak od 10 časova

Završena sednica Skupštine, nastavak u utorak od 10 časova

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaSNSSneg

Politika, najnovije vesti »

Evropska komisija očekuje da će kaznene mere Kosovu biti ukinute za nekoliko nedelja

Evropska komisija očekuje da će kaznene mere Kosovu biti ukinute za nekoliko nedelja

Danas pre 1 sat
Ponoš: Od vrlo kredibilnog izvora sam dobio informacije da će Vašington sankcionisati pojedince iz režima

Ponoš: Od vrlo kredibilnog izvora sam dobio informacije da će Vašington sankcionisati pojedince iz režima

Danas pre 2 sata
Bisljimi: Zakon o vozilima i zakon o strancima primenjuje se od sutra, dva meseca informativno

Bisljimi: Zakon o vozilima i zakon o strancima primenjuje se od sutra, dva meseca informativno

Danas pre 4 sati
Pritvor do 30 dana osumnjičenom za navodni napad na Kfor u Zvečanu

Pritvor do 30 dana osumnjičenom za navodni napad na Kfor u Zvečanu

Danas pre 4 sati
Ako Orban padne, šta će Vučić?

Ako Orban padne, šta će Vučić?

Danas pre 5 sati