Skupština u nastavku raspravlja o dosadašnjem radu tužilaštava i promeni pravosudnih zakona

Narodni poslanici su posle pauze nastavili sednicu objedinjenom raspravom o predloženim tačkama dnevnog reda, između ostalog i o izmeni seta pravosudnih zakona, koji su, po predlagaču, poslaniku Srpske napredne stranke (SNS) Uglješi Mrdiću u javnosti prozvani i „Mrdićevim zakonima“.

Poslanici se na momente nisu držali dnevnog reda, te su raspravljali i o struji koja je nestajala zbog snega ;u više mesta u Srbiji, nedovoljnoj zastupljenosti nacionalnih manjina u pojedinim sudovima i tužilaštvima, uvođenju tužilačke policije o kojoj se trenutno ne raspravlja, krivici za pad nadstrešnice u Novom Sadu, aferi „Generalštab“. Poslanik ;Narodnog pokreta Srbije Uroš Đokić upitao je predlagača zakona zašto nije prethodno pribavio ;mišljenja Venecijanske