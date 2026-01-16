Završena sednica Skupštine, nastavak u utorak od 10 časova

Danas pre 12 sati  |  Beta
Završena sednica Skupštine, nastavak u utorak od 10 časova

Skupštinska sednica na kojoj se raspravlja o 25 tačaka, među kojima je pet pravosudnih zakona, završena je danas u 18 časova, a nastavak je najavljen za utorak od 10 sati.

Poslanici su danas raspravljali o izmenama pravosudnih zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić i o predlozima za proglašenje novih kulturnih dobara. Na momente se nisu držali dnevnog reda, te su raspravljali i o struji koja je nestajala zbog snega u više mesta u Srbiji, nedovoljnoj zastupljenosti nacionalnih manjina u pojedinim sudovima i tužilaštvima, uvođenju tužilačke policije, krivici za pad nadstrešnice u Novom
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Skupština u nastavku raspravlja o dosadašnjem radu tužilaštava i promeni pravosudnih zakona

Skupština u nastavku raspravlja o dosadašnjem radu tužilaštava i promeni pravosudnih zakona

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaSNSSneg

Politika, najnovije vesti »

SAD grade zatvoreni AI savez protiv Kine – ostaje li EU bez mesta za stolom?

SAD grade zatvoreni AI savez protiv Kine – ostaje li EU bez mesta za stolom?

Bloomberg Adria pre 52 minuta
Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića

Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića

RTV pre 2 minuta
Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića

Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića

Telegraf pre 37 minuta
Vučić danas sa francuskim ministrom spoljnih poslova Žan-Noel Baroom

Vučić danas sa francuskim ministrom spoljnih poslova Žan-Noel Baroom

Telegraf pre 42 minuta
Novi Kurtijev udar na Srbe: Ovog puta je "oružje" birokratija, dva zakona spremna da im dodatno komplikuju život: "To je…

Novi Kurtijev udar na Srbe: Ovog puta je "oružje" birokratija, dva zakona spremna da im dodatno komplikuju život: "To je poruka da nismo svoj na svome"

Blic pre 1 sat