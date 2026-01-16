Tramp: Počela nova faza mirovnog plana za Gazu

Insajder pre 24 minuta
Tramp: Počela nova faza mirovnog plana za Gazu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je, prema objavi specijalnog izaslanika za zapadnu Aziju Stiva Vitkofa, zvanično počela nova faza mirovnog plana za Gazu od 20 tačaka.

Tramp je na mreži Truth Social napisao da je od uspostavljanja primirja njegov tim pomogao isporuku, kako je rekao, „rekordnih količina humanitarne pomoći Gazi“, koje su do civila stigle „istorijskom brzinom i obimom“, uz priznanje Ujedinjenih nacija. Prema njegovim rečima, ti rezultati postavili su temelje za novu fazu plana. On je dodao da, kao predsednik Odbora za mir, podržava novoimenovanu palestinsku tehnokratsku vladu, Nacionalni komitet za upravljanje
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Tramp: Počela je

Tramp: Počela je

B92 pre 15 minuta
Tramp: Počela nova faza mirovnog plana za Gazu

Tramp: Počela nova faza mirovnog plana za Gazu

RTV pre 55 minuta
Tramp: Počela nova faza mirovnog plana za Gazu

Tramp: Počela nova faza mirovnog plana za Gazu

Politika pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Da li Trampu zaista treba Grenland za Zlatnu Kupolu?

Da li Trampu zaista treba Grenland za Zlatnu Kupolu?

NIN pre 20 minuta
Tramp: Počela nova faza mirovnog plana za Gazu

Tramp: Počela nova faza mirovnog plana za Gazu

Insajder pre 24 minuta
Izbori u Mađarskoj koji mogu da promene Evropu, i sudbinu Viktora Orbana

Izbori u Mađarskoj koji mogu da promene Evropu, i sudbinu Viktora Orbana

NIN pre 20 minuta
Poljoprivrednici traktorima blokirali prilaz aerodromu u Belgiji

Poljoprivrednici traktorima blokirali prilaz aerodromu u Belgiji

RTV pre 20 minuta
"TSMC" i budućnost veštačke inteligencije - kako investicije tajvanskog giganta u SAD oblikuju novi geopolitički poredak

"TSMC" i budućnost veštačke inteligencije - kako investicije tajvanskog giganta u SAD oblikuju novi geopolitički poredak

RTS pre 25 minuta