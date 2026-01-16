Tramp: Počela nova faza mirovnog plana za Gazu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je, prema objavi specijalnog izaslanika za zapadnu Aziju Stiva Vitkofa, zvanično počela nova faza mirovnog plana za Gazu od 20 tačaka.

Tramp je na mreži Truth Social napisao da je od uspostavljanja primirja njegov tim pomogao isporuku, kako je rekao, „rekordnih količina humanitarne pomoći Gazi“, koje su do civila stigle „istorijskom brzinom i obimom“, uz priznanje Ujedinjenih nacija. Prema njegovim rečima, ti rezultati postavili su temelje za novu fazu plana. On je dodao da, kao predsednik Odbora za mir, podržava novoimenovanu palestinsku tehnokratsku vladu, Nacionalni komitet za upravljanje