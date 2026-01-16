Završen protest zaposlenih u Apoteci Beograd, radnici traže isplatu dugovanja i odustajanje od davanja koncesije

Završen je protest nekoliko desetina zaposlenih u javnoj Apotekarskoj ustanovi "Apoteka Beograd" koji su danas od 14 časova blokirali dve trake Nemanjine ulice ispred Ministarstva zdravlja Srbije zahtevajući sastanak s ministrom Zlatiborom Lončarom.

Predstavnici sindikata su novinarima prvo rekli da ministar nije tu i da ih zato neće primiti, ali je delegacija sindikalaca ipak primljena na sastanak u Ministarstvu zdravlja. Oni su tražili i da im se isplate zaostale plate i da vlast odustane od davanja koncesije nad tom javnom ustanovom. Upravnica Apoteke Palilula unutar sistema "Apoteka Beograd" Milina Marić kazala je u govoru na skupu da država "kažnjava tu ustanovu", ali da na taj način nanosi štetu i