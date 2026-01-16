Završen protest zaposlenih u Apoteci Beograd, radnici traže isplatu dugovanja i odustajanje od davanja koncesije

Završen protest zaposlenih u Apoteci Beograd, radnici traže isplatu dugovanja i odustajanje od davanja koncesije

Završen je protest nekoliko desetina zaposlenih u javnoj Apotekarskoj ustanovi "Apoteka Beograd" koji su danas od 14 časova blokirali dve trake Nemanjine ulice ispred Ministarstva zdravlja Srbije zahtevajući sastanak s ministrom Zlatiborom Lončarom.

Predstavnici sindikata su novinarima prvo rekli da ministar nije tu i da ih zato neće primiti, ali je delegacija sindikalaca ipak primljena na sastanak u Ministarstvu zdravlja. Oni su tražili i da im se isplate zaostale plate i da vlast odustane od davanja koncesije nad tom javnom ustanovom. Upravnica Apoteke Palilula unutar sistema "Apoteka Beograd" Milina Marić kazala je u govoru na skupu da država "kažnjava tu ustanovu", ali da na taj način nanosi štetu i
Protest zaposlenih u "Apotekama Beograd": Posle skupa razgovarali sa ministrom Lončarom

Predsednica Sindikata Opstanak: „Ministar nam saopštio da je u martu Vlada obezbedila novac za naše plate, mi ga nismo dobili“…

Protest zaposlenih u "Apotekama Beograd", Lončar: Novac za plate uplaćen još u martu

Sindikat: Lončar kaže da je vlada dala novac za plate u Apoteci Beograd, zaposleni ih nisu dobili

Lončar primio predstavnike zaposlenih u Apoteci Beograd nakon protesta ispred Ministarstva

"Ministar predložio rešenje, ali nas iznenadio za zaostale plate": Predsednica sindikata Apoteke Beograd nakon susreta s…

Predsednica sindikata: Bili smo šokirani kada je ministar rekao da je Vlada uplatila novac za plate Apotekama Beograd, gde je…

