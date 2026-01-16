Lončar primio predstavnike zaposlenih u Apoteci Beograd nakon protesta ispred Ministarstva

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar primio je na sastanak predsednika sindikata Opstanak Apoteke Beograd Jelenu Šikuljak i još nekoliko zaposlenih iz tog preduzeća, što je bio jedan od zahteva zaposlenih u Apoteci Beograd na protestu ispred Ministarstva zdravlja.

Pored sastanka sa Lončarom, zaposleni traže da se ukine koncesioni akt i isplate sve zaostale plate, u roku od 30 dana. Učesnici protesta su nakratko blokirali Nemanjinu ulicu, u smeru ka Slaviji, i poručili da borba za apoteke neće stati, kao i da su radnici ti koji javno dobro čuvaju od države. Upravnik Apoteke Palilula Milina Marić je upitala zašto su samo državne apoteke kažnjene od svih zdravstvenih struka i zašto ih posmatraju kroz tržišnu utakmicu i kao