Zelenski odbacio Trampovu tvrdnju da je Ukrajina prepreka miru

Insajder pre 41 minuta
Zelenski odbacio Trampovu tvrdnju da je Ukrajina prepreka miru

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina nije prepreka miru, odbacujući komentare američkog predsednika Donalda Trampa koji je to rekao dan ranije.

Zelenski je u svom večernjem video obraćanju naveo i da je u telefonskom razgovoru sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom razmotrio diplomatske aktivnosti sa Amerikom, preneo je Rojters. Tramp je juče rekao da veruje da je Ukrajina manje spremna od Rusije da postigne mirovni sporazum. Na pitanje zašto pregovori koje predvode SAD još uvek nisu rešili skoro četvorogodišnji rat, Tramp je odgovorio da je Zelenski razlog za to, podseća agencija. Tramp je takođe
Otvori na insajder.net

Pročitajte još

Rađanje sveta po meri despota

Rađanje sveta po meri despota

Radar pre 42 minuta
Lider demokrata Čak Šumer traži od Trampa da povuče agente ICE iz gradova

Lider demokrata Čak Šumer traži od Trampa da povuče agente ICE iz gradova

Politika pre 21 minuta
"Evropa mora da usvoji novu bezbednosnu strategiju posle pretnji SAD": Obećanje Ursule fon der Lajen

"Evropa mora da usvoji novu bezbednosnu strategiju posle pretnji SAD": Obećanje Ursule fon der Lajen

Telegraf pre 1 minut
Makron: Francuska sada obezbeđuje dve trećine obaveštajnih podataka Ukrajini

Makron: Francuska sada obezbeđuje dve trećine obaveštajnih podataka Ukrajini

Telegraf pre 31 minuta
Privremena predsednica Venecuele: Sarađivaćemo sa svim zemljama, uključujući SAD, Rusiju i Kinu

Privremena predsednica Venecuele: Sarađivaćemo sa svim zemljama, uključujući SAD, Rusiju i Kinu

Telegraf pre 31 minuta
Putin proterao britanskog diplomatu: Moskva optužuje, Britanija preti: "Pažljivo razmatramo naše opcije za odgovor"

Putin proterao britanskog diplomatu: Moskva optužuje, Britanija preti: "Pažljivo razmatramo naše opcije za odgovor"

Blic pre 1 sat
Ukrajina izvela napad na Severni tok. Najviši nemački krivični sud doneo odluku: Glavni saboter ostaje u pritvoru!

Ukrajina izvela napad na Severni tok. Najviši nemački krivični sud doneo odluku: Glavni saboter ostaje u pritvoru!

Blic pre 1 sat

Ključne reči

NATOUkrajinaRojtersRusijaDonald TrampVladimir Zelenski

Najnovije vesti »

Zelenski odbacio Trampovu tvrdnju da je Ukrajina prepreka miru

Zelenski odbacio Trampovu tvrdnju da je Ukrajina prepreka miru

Insajder pre 41 minuta
Vremenska prognoza za petak, 16. januar: Malo hladnije nego u sredu, ujutru ponegde mraz

Vremenska prognoza za petak, 16. januar: Malo hladnije nego u sredu, ujutru ponegde mraz

Beta pre 12 minuta
Novi, potpuno električni Volvo EX60, automobil sa kojim možete da razgovarate

Novi, potpuno električni Volvo EX60, automobil sa kojim možete da razgovarate

Auto magazin pre 6 minuta
Oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 10 stepeni

Oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 10 stepeni

RTV pre 31 minuta
Trampov kandidat za ambasadora Islanda gurnuo prst u oko Grenlandu, pa usledio skandal: Reagovalo ministarstvo, pa usledilo…

Trampov kandidat za ambasadora Islanda gurnuo prst u oko Grenlandu, pa usledio skandal: Reagovalo ministarstvo, pa usledilo izvinjenje

Blic pre 6 minuta