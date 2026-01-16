Zelenski odbacio Trampovu tvrdnju da je Ukrajina prepreka miru

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina nije prepreka miru, odbacujući komentare američkog predsednika Donalda Trampa koji je to rekao dan ranije.

Zelenski je u svom večernjem video obraćanju naveo i da je u telefonskom razgovoru sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom razmotrio diplomatske aktivnosti sa Amerikom, preneo je Rojters. Tramp je juče rekao da veruje da je Ukrajina manje spremna od Rusije da postigne mirovni sporazum. Na pitanje zašto pregovori koje predvode SAD još uvek nisu rešili skoro četvorogodišnji rat, Tramp je odgovorio da je Zelenski razlog za to, podseća agencija. Tramp je takođe