Čudo prirode u januaru! Na kalendaru još uvek zima, a u ovom selu procvetali vesnici proleća: Iznenadile i meštane! (foto)

Iako je januar i sneg još pokriva većinu Srbije, u selu Jovac kod Ćuprije dogodilo se malo čudo prirode.

U jednoj bašti iz zemlje su, uprkos hladnoći nikle prve visibabe – simbol dolaska proleća. Fotografija koja je nastala danas, brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala opšte oduševljenje. Oduševljeni komentari Ispod fotografije na Fejsbuku nizalo se pregršt lepih komentara. "Jedva čekam proleće!" "Prelepe visibabe." "Ta lepota može samo u Jovcu, mom rodnom mestu." Neobičan prizor kod Ćuprije je dokaz ili da priroda uvek ima nova iznenađenja ili da su
