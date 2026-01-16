Sindikati i medijska udruženja o Slučaju Jelene Kleut: Pojačava se represija nad univerzitetima i profesorima novinarstva

Mašina pre 3 sata  |  Mašina
Sindikati i medijska udruženja o Slučaju Jelene Kleut: Pojačava se represija nad univerzitetima i profesorima novinarstva

Koalicija za slobodu medija, ANEM i nezavisni sindikati Univerziteta u Novom Sadu saopštili su danas da pružaju punu podršku dr Jeleni Kleut, vanrednoj profesorki Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, nakon odluke proširenog sastava Senata da odbije njen prigovor na odluku da ne bude izabrana u zvanje redovne profesorke, što za posledicu ima prestanak njenog radnog odnosa na Fakultetu.

Iz Koalicije za slobodu medija navode da ovaj slučaj doživljaju kao opasan presedan i jasnu poruku gušenja slobode izražavanja u akademskoj zajednici i da kritičko mišljenje i javno iznošenje stavova mogu biti sankcionisani institucionalnim mehanizmima. Dodatno zabrinjava činjenica, navode, da je glasanje bilo tajno, što produbljuje nepoverenje u postupak i stvara atmosferu straha i neodgovornosti, umesto transparentnosti i zaštite akademske autonomije. „Jelena
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

N1 Direktno: Kleut kao pokazna vežba

N1 Direktno: Kleut kao pokazna vežba

N1 Info pre 36 minuta
"Oslonac, podrška, mentor": Univerzitet "podlegao nasilju institucija" u slučaju profesorke Kleut

"Oslonac, podrška, mentor": Univerzitet "podlegao nasilju institucija" u slučaju profesorke Kleut

N1 Info pre 1 sat
"U pitanju je opasan presedan": Uz Jelenu Kleut stala novinarska udruženja, kolege, opozicija...

"U pitanju je opasan presedan": Uz Jelenu Kleut stala novinarska udruženja, kolege, opozicija...

Moj Novi Sad pre 3 sata
Jelena Kleut: Ne tražim novi posao, nego pravdu

Jelena Kleut: Ne tražim novi posao, nego pravdu

N1 Info pre 4 sati
Dan uživo: Dani neizvesnosti

Dan uživo: Dani neizvesnosti

N1 Info pre 3 sata
Slučaj Jelene Kleut nastavak velike čistke na univerzitetima u Srbiji

Slučaj Jelene Kleut nastavak velike čistke na univerzitetima u Srbiji

Jug press pre 3 sata
ANEM o slučaju Jelene Kleut: Pojačava se represija na univerzitetima i nad profesorima novinarstva

ANEM o slučaju Jelene Kleut: Pojačava se represija na univerzitetima i nad profesorima novinarstva

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSindikatANEMsindikatijelena kleut

Vojvodina, najnovije vesti »

"Signali": Svet u krizi, kriza u svetu - geopolitika nikad ogoljenija

"Signali": Svet u krizi, kriza u svetu - geopolitika nikad ogoljenija

RTV pre 6 minuta
(Video) Kad Čola s lokicama zapleše na Petrovaradinskoj tvrđavi: Pogledajte kako je to izgledalo pre 49 godina

(Video) Kad Čola s lokicama zapleše na Petrovaradinskoj tvrđavi: Pogledajte kako je to izgledalo pre 49 godina

Dnevnik pre 11 minuta
N1 Direktno: Kleut kao pokazna vežba

N1 Direktno: Kleut kao pokazna vežba

N1 Info pre 36 minuta
Izložba sitnih životinja u Mihajlovu od 16. do 18. januara – u nedelju i berza

Izložba sitnih životinja u Mihajlovu od 16. do 18. januara – u nedelju i berza

I Love Zrenjanin pre 1 sat
(Video) „Mohač 500 - uvod“ predavanje istoričara dr Borisa Stojkovskog na Jutjub kanalu KCNS

(Video) „Mohač 500 - uvod“ predavanje istoričara dr Borisa Stojkovskog na Jutjub kanalu KCNS

Dnevnik pre 31 minuta