Sindikati i medijska udruženja o Slučaju Jelene Kleut: Pojačava se represija nad univerzitetima i profesorima novinarstva

Koalicija za slobodu medija, ANEM i nezavisni sindikati Univerziteta u Novom Sadu saopštili su danas da pružaju punu podršku dr Jeleni Kleut, vanrednoj profesorki Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, nakon odluke proširenog sastava Senata da odbije njen prigovor na odluku da ne bude izabrana u zvanje redovne profesorke, što za posledicu ima prestanak njenog radnog odnosa na Fakultetu.

Iz Koalicije za slobodu medija navode da ovaj slučaj doživljaju kao opasan presedan i jasnu poruku gušenja slobode izražavanja u akademskoj zajednici i da kritičko mišljenje i javno iznošenje stavova mogu biti sankcionisani institucionalnim mehanizmima. Dodatno zabrinjava činjenica, navode, da je glasanje bilo tajno, što produbljuje nepoverenje u postupak i stvara atmosferu straha i neodgovornosti, umesto transparentnosti i zaštite akademske autonomije. „Jelena