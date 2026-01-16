CLS: Dugovi javnih komunalnih preduzeća u Beogradu razlog reakcije MMF

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović kazao je danas da su dugovi beogradskih javnih komunalnih preduzeća prema dobavljačima iznosili krajem novembra 18 milijardi dinara, a da su krajem decembra iznosili 20 milijardi. "Prema analizi Centra za lokalnu samoupravu, ovo je istorijski maksimum dugovanja prema dobavljačima u Beogradu i ključni razlog zašto je reagovao i Međunarodni monetarni fond (MMF)", rekao je Jovanović. Vlada Srbije prihvatila