CLS: Dugovi javnih komunalnih preduzeća u Beogradu razlog reakcije MMF

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
CLS: Dugovi javnih komunalnih preduzeća u Beogradu razlog reakcije MMF
Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović kazao je danas da su dugovi beogradskih javnih komunalnih preduzeća prema dobavljačima iznosili krajem novembra 18 milijardi dinara, a da su krajem decembra iznosili 20 milijardi. "Prema analizi Centra za lokalnu samoupravu, ovo je istorijski maksimum dugovanja prema dobavljačima u Beogradu i ključni razlog zašto je reagovao i Međunarodni monetarni fond (MMF)", rekao je Jovanović. Vlada Srbije prihvatila
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

CLS: Dugovi javnih komunalnih preduzeća u Beogradu ključni razlog za reagovanje MMF-a

CLS: Dugovi javnih komunalnih preduzeća u Beogradu ključni razlog za reagovanje MMF-a

Ekapija pre 36 minuta
Jovanović: „Dugovi beogradskih komunalnih preduzeća premašili 20 milijardi dinara“

Jovanović: „Dugovi beogradskih komunalnih preduzeća premašili 20 milijardi dinara“

Serbian News Media pre 46 minuta
Jovanović (CLS): Dugovi beogradskih javnih preduzeća premašili 20 milijardi dinara

Jovanović (CLS): Dugovi beogradskih javnih preduzeća premašili 20 milijardi dinara

Danas pre 42 minuta
„Dugovi javnih komunalnih preduzeća u Beogradu razlog reakcije MMF-a“

„Dugovi javnih komunalnih preduzeća u Beogradu razlog reakcije MMF-a“

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MMFVlada Srbije

Društvo, najnovije vesti »

FBI upao u kuću novinarke Vašington posta i zaplenio telefon i laptopove

FBI upao u kuću novinarke Vašington posta i zaplenio telefon i laptopove

Cenzolovka pre 1 minut
Agencije za zaštitu životne sredine: Izuzetno zagađen vazduh širom Srbije

Agencije za zaštitu životne sredine: Izuzetno zagađen vazduh širom Srbije

Insajder pre 31 minuta
Vanredna situacija u šest opština, zaseda Štab za vanredne situacije

Vanredna situacija u šest opština, zaseda Štab za vanredne situacije

N1 Info pre 56 minuta
Recidivi

Recidivi

Peščanik pre 46 minuta
Labudova pesma u Čačku

Labudova pesma u Čačku

Peščanik pre 11 minuta