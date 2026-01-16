CLS: Dugovi javnih komunalnih preduzeća u Beogradu ključni razlog za reagovanje MMF-a

(Foto: shutterstock.com/Andrey_Popov) Dugovi beogradskih javnih komunalnih preduzeća prema dobavljačima iznosili su krajem novembra 18 milijardi dinara, ali su krajem decembra prestigli cifru od 20 milijardi, izjavio je Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu.

Prema analizi Centra za lokalnu samoupravu, ovo je istorijski maksimum dugovanja prema dobavljačima u Beogradu i ključni razlog zašto je reagovao i Međunarodni monetarni fond, rekao je Jovanović. - Neverovatno je da komunalni sektor duguje preko 170 miliona evra, a to je posledica višegodišnjeg javašluka, neodgovornog poslovanja i rasipanja novca - naglašava direktor CLS-a. - Ne bi me iznenadilo da Međunarodni monetarni fond i Vlada Srbije zaključe da je jedini