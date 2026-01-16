MOL blizu dogovora o kupovini udela u NIS-u uz planove za naftovod i nastavak rada Rafinerije u Pančevu

Naslovi.ai pre 2 sata

Pregovori MOL-a i Gaspromnjefta ulaze u završnu fazu, uz podršku Mađarske i planove za regionalnu energetsku infrastrukturu.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da MOL i ruski Gaspromnjeft brzo napreduju u pregovorima o kupovini većinskog udela u NIS-u, sa realnom šansom za dogovor u roku od jedan do tri dana. Nakon dogovora, biće podnet zahtev američkoj OFAC kancelariji za ukidanje sankcija NIS-u. Danas N1 Info Biznis.rs

Istovremeno, MOL vodi pregovore sa ADNOK-om, državnom naftnom kompanijom UAE, o regionalnoj saradnji i integraciji tržišta nafte. Razmatra se i mogućnost da Srbija poveća svoj udeo u NIS-u za pet odsto, što je matematički moguće, ali će detalji biti dogovoreni sa MOL-om. RTS Nedeljnik Telegraf Nova ekonomija

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da se pregovori očekuju da budu završeni do kraja nedelje, a cilj je jačanje energetske bezbednosti regiona i Evrope kroz ovaj dogovor i saradnju sa partnerima. Politika Mondo

Ekonomista Vladan Pavlović ukazao je na mogućnost da MOL, kao potencijalno najveća regionalna naftna kompanija nakon kupovine NIS-a, može biti predmet istrage Generalnog direktorata za konkurenciju Evropske komisije zbog dominacije na tržištu. Newsmax Balkans

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pregovori sa MOL-om nisu laki, ali očekuje da će biti postignut dogovor u narednim danima. Vučić je najavio da će na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu imati ključne susrete vezane za rešavanje pitanja NIS-a i naglasio potrebu za dostavom kompletne dokumentacije za produženje operativne licence NIS-u, čiji rok ističe 23. januara. Nova Insajder Euronews Kurir RTS Morava info Radio 021 Politika Kurir Insajder Telegraf Pravda

Ekonomista Ljubodrag Savić ocenio je da je dobra vest za Srbiju što MOL i ADNOK vode tesne pregovore o saradnji u vezi sa NIS-om, jer to omogućava zajedničku nabavku nafte po znatno nižim cenama, što može doneti finansijske uštede i koristi za Srbiju. Insajder

Peter Sijarto je takođe govorio o planovima za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije, koji bi koristio kapacitete najvećeg naftovoda na svetu, „Družbe“, što bi dodatno ojačalo regionalnu energetsku infrastrukturu. Mašina Telegraf