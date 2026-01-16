MOL blizu kupovine udela u NIS-u uz podršku ADNOK-a i analize uticaja na tržište goriva

Naslovi.ai pre 7 minuta

Pregovori MOL-a i Gaspromnjefta u završnoj fazi, dok stručnjaci ističu potencijalnu ulogu ADNOK-a i uticaj na cene goriva u Srbiji.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da MOL i ruski Gaspromnjeft brzo napreduju u pregovorima o kupovini većinskog udela u NIS-u, sa realnom šansom za dogovor u roku od jedan do tri dana. Nakon dogovora, biće podnet zahtev američkoj OFAC kancelariji za ukidanje sankcija NIS-u. Danas N1 Info Biznis.rs

Istovremeno, MOL vodi pregovore sa ADNOK-om, državnom naftnom kompanijom UAE, o regionalnoj saradnji i integraciji tržišta nafte. Razmatra se i mogućnost da Srbija poveća svoj udeo u NIS-u za pet odsto, što je matematički moguće, ali će detalji biti dogovoreni sa MOL-om. RTS Nedeljnik Telegraf Nova ekonomija

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da se pregovori očekuju da budu završeni do kraja nedelje, a cilj je jačanje energetske bezbednosti regiona i Evrope kroz ovaj dogovor i saradnju sa partnerima. Politika Mondo

Ekonomista Vladan Pavlović ukazao je na mogućnost da MOL, kao potencijalno najveća regionalna naftna kompanija nakon kupovine NIS-a, može biti predmet istrage Generalnog direktorata za konkurenciju Evropske komisije zbog dominacije na tržištu. Newsmax Balkans

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pregovori sa MOL-om nisu laki, ali očekuje da će biti postignut dogovor u narednim danima. Vučić je najavio da će na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu imati ključne susrete vezane za rešavanje pitanja NIS-a i naglasio potrebu za dostavom kompletne dokumentacije za produženje operativne licence NIS-u, čiji rok ističe 23. januara. Nova Insajder Euronews Kurir RTS Morava info Radio 021 Politika Kurir Insajder Telegraf Pravda Euronews Mašina

Stručnjak za energetiku Željko Marković istakao je da je moguće da arapski ADNOK bude podrška MOL-u u kupovini NIS-a, što bi omogućilo zajedničku nabavku nafte po znatno nižim cenama. Takođe je objasnio potencijalne efekte povećanja udela Srbije u NIS-u na cene goriva. N1 Info