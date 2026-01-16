Pregovori o kupovini udela u NIS-u u završnoj fazi uz regionalnu integraciju tržišta i saradnju MOL-a i ADNOK-a

Naslovi.ai pre 40 minuta
Pregovori o kupovini udela u NIS-u u završnoj fazi uz regionalnu integraciju tržišta i saradnju MOL-a i ADNOK-a

MOL i ADNOK vode pregovore o NIS-u, uz planove za integraciju naftnih tržišta Srbije, Mađarske i Slovačke.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da MOL i ruski Gaspromnjeft brzo napreduju u pregovorima o kupovini većinskog udela u NIS-u, sa realnom šansom za dogovor u roku od jedan do tri dana. Nakon dogovora, biće podnet zahtev američkoj OFAC kancelariji za ukidanje sankcija NIS-u. Danas N1 Info Biznis.rs

Istovremeno, MOL vodi pregovore sa ADNOK-om, državnom naftnom kompanijom UAE, o regionalnoj saradnji i integraciji tržišta nafte. Razmatra se i mogućnost da Srbija poveća svoj udeo u NIS-u za pet odsto, što je matematički moguće, ali će detalji biti dogovoreni sa MOL-om. RTS Nedeljnik Telegraf Nova ekonomija

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da se pregovori očekuju da budu završeni do kraja nedelje, a cilj je jačanje energetske bezbednosti regiona i Evrope kroz ovaj dogovor i saradnju sa partnerima. Politika Mondo

Ekonomista Vladan Pavlović ukazao je na mogućnost da MOL, kao potencijalno najveća regionalna naftna kompanija nakon kupovine NIS-a, može biti predmet istrage Generalnog direktorata za konkurenciju Evropske komisije zbog dominacije na tržištu. Newsmax Balkans

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pregovori sa MOL-om nisu laki, ali očekuje da će biti postignut dogovor u narednim danima. Vučić je najavio da će na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu imati ključne susrete vezane za rešavanje pitanja NIS-a i naglasio potrebu za dostavom kompletne dokumentacije za produženje operativne licence NIS-u, čiji rok ističe 23. januara. Nova Insajder Euronews Kurir RTS Morava info Radio 021 Politika Kurir Insajder Telegraf Pravda Euronews Mašina Telegraf N1 Info

Mađarski ministar je istakao da vlasništvom MOL-a nad NIS-om naftna tržišta Slovačke, Mađarske i Srbije deluju integrisano, a saradnja sa ADNOK-om bi bila sjajna vest za region. Euronews

Povezane vesti »

Pregovori oko NIS-a u završnoj fazi, Nikolić: MOL jeste dobro rešenje, kupovinom uvećava svoju veličinu

Pregovori oko NIS-a u završnoj fazi, Nikolić: MOL jeste dobro rešenje, kupovinom uvećava svoju veličinu

Euronews pre 49 minuta
Stručnjak za N1 objašnjava: Kako bi ADNOC pomogao MOL-u u kupovini NIS-a i koliko Srbiji znači još pet odsto vlasništva

Stručnjak za N1 objašnjava: Kako bi ADNOC pomogao MOL-u u kupovini NIS-a i koliko Srbiji znači još pet odsto vlasništva

N1 Info pre 1 sat
Sijarto: Povećanje udela Srbije u NIS-u matematički moguće

Sijarto: Povećanje udela Srbije u NIS-u matematički moguće

B92 pre 2 sata
Sankcije NIS-u: da li je Rusija proterana ili opstaje kroz Mađarsku?

Sankcije NIS-u: da li je Rusija proterana ili opstaje kroz Mađarsku?

Mašina pre 3 sata
Vučić: „Francuske kompanije angažovane na nekim od najvažnijih projekata u Srbiji“

Vučić: „Francuske kompanije angažovane na nekim od najvažnijih projekata u Srbiji“

Serbian News Media pre 4 sati
Sankcije NIS-u: da li je Rusija proterana ili opstaje kroz Mađarske?

Sankcije NIS-u: da li je Rusija proterana ili opstaje kroz Mađarske?

Mašina pre 5 sati
Vučić: Nisu laki razgovori sa MOL-om, verujem da će biti sve u redu

Vučić: Nisu laki razgovori sa MOL-om, verujem da će biti sve u redu

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoNaftovodDavosMađarskanaftaMOLGaspromnjeft

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministarstvo poljoprivrede: Vlada Srbije usvojila uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ministarstvo poljoprivrede: Vlada Srbije usvojila uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Danas pre 2 sata
Pregovori o kupovini udela u NIS-u u završnoj fazi uz regionalnu integraciju tržišta i saradnju MOL-a i ADNOK-a

Pregovori o kupovini udela u NIS-u u završnoj fazi uz regionalnu integraciju tržišta i saradnju MOL-a i ADNOK-a

Naslovi.ai pre 40 minuta
Zašto kabinsko osoblje tokom poletanja i sletanja drži ruke fiksirane uz butine ili ispod nogu

Zašto kabinsko osoblje tokom poletanja i sletanja drži ruke fiksirane uz butine ili ispod nogu

Aero.rs pre 5 minuta
Prodata najskuplja boca vina u istoriji Italije: Evo koja je cena unikatnog napitka "Colore 2016"

Prodata najskuplja boca vina u istoriji Italije: Evo koja je cena unikatnog napitka "Colore 2016"

Blic pre 5 minuta
Vlada usvojila zaključke o merama za otklanjanje posledica nedavnih snežnih nepogoda

Vlada usvojila zaključke o merama za otklanjanje posledica nedavnih snežnih nepogoda

Sputnik pre 40 minuta