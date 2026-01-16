Vitkof: SAD daju prednost diplomatiji u rešavanju tenzija sa Iranom

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof izjavio je da administracija američkog predsednika Donalda Trampa daje prednost diplomatskom, a ne vojnom rešenju tenzija sa Iranom i naveo da bi eventualni sporazum s Iranom mogao da obuhvati i četiri ključna pitanja.

Na pitanje tokom konferencije Izraelsko-američkog saveta u američkoj saveznoj državi Floridi da li smatra da je američki vojni napad na Iran verovatan, Stiv Vitkof je rekao da se nada diplomatskom ishodu, preneo je Tajms of Izrael. Prema njegovim rečima, eventualni sporazum sa Iranom morao bi da obuhvati četiri ključna pitanja, odnosno obogaćivanje uranijuma, iranski raketni program, količinu i nivo obogaćenog nuklearnog materijala, kao i delovanje iranskih
Ključne reči

IranIzraelDonald Trampsad

