UN traže deeskalaciju u Iranu, SAD optužuju Teheran za pretnju miru

Ujedinjene nacije upozoravaju da bi mogući vojni udari na Iran dodatno destabilizovali već napetu situaciju izazvanu masovnim protestima, dok Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija optužuju iranske vlasti za brutalnu represiju i podržavaju zahteve demonstranata za slobodu. Iran, uz podršku Rusije i Kine, odbacuje te optužbe i tvrdi da Vašington pod izgovorom ljudskih prava podstiče nemire i preti vojnom eskalacijom.

Kremlj: Pezeškijan obavestio Putina o naporima za normalizaciju situacije u Iranu Iranski predsednik Masud Pezeškijan je razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o naporima koji se ulažu u normalizaciju situacije u toj zemlji, saopštila je pres-služba Kremlja. "Tokom telefonskog razgovora, predsednik Islamske Republike Iran Masud Pezeškijan obavestio je predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina o aktivnim naporima iranskog rukovodstva da normalizuje