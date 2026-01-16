IŽS dodelila ugovor od 450 miliona za sanaciju stanične zgrade u Bačkoj Topoli, Subotici i Novom Sadu

Kako je navedeno u dokumentu, dobitničke kompanije ponudile su da radove završe za 350 dana

Odbor direktora „Infrastruktura železnice Srbije” (IŽS) doneo je odluku o dodeli ugovora za izvođenje radova na sanaciji stanične zgrade Bačka Topola, Subotica i Novi Sad (krilo ''A'' i ''D'') kompanijama Bricken doo, N-ING doo Beograd i Institutu za ispitivanje, procenu stanja i sanaciju konstrukcija Novi Sad u iznosu od 450 miliona dinara bez PDV, navedeno je u dokumentu koji je objavljen danas na Portalu javnih nabavki. Kako je navedeno u dokumentu, dobitničke