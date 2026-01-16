Infrastruktura železnice Srbije dodelila ugovor od 450 miliona dinara za sanaciju staničnih zgrada

Danas pre 8 sati  |  Danas Online
Infrastruktura železnice Srbije dodelila ugovor od 450 miliona dinara za sanaciju staničnih zgrada

„Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. donela je odluku o dodeli ugovora za javnu nabavku radova na sanaciji staničnih zgrada u Bačkoj Topoli, Subotici i Novom Sadu (krila „A“ i „D“), u ukupnoj vrednosti od 450 miliona dinara bez PDV-a, navodi se u odluci objavljenoj 15. januara 2026. godine.

Ugovor je, prema odluci, dodeljen ponuđaču „BRICKEN“ DOO Novi Sad, kao nosiocu posla u zajedničkoj ponudi sa N-ING DOO Beograd i Institutom za ispitivanje, procenu stanja i sanaciju konstrukcija Novi Sad. Kao kriterijum za dodelu ugovora primenjen je kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno kriterijum „cena“. Procena vrednosti nabavke iznosila je 453,75 miliona dinara bez PDV-a. Na tenderu su, prema dokumentu, blagovremeno dostavljene dve ponude –
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

IŽS dodelila ugovor od 450 miliona za sanaciju stanične zgrade u Bačkoj Topoli, Subotici i Novom Sadu

IŽS dodelila ugovor od 450 miliona za sanaciju stanične zgrade u Bačkoj Topoli, Subotici i Novom Sadu

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TenderSuboticaPDVNovi SadBačkaŽeleznice SrbijeTopola

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,3492 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3492 dinara

RTV pre 2 sata
Smeštaj u jednoj od najpopularnijih banja u Srbiji 10 evra! Njene lekovite izvore koristili Rimljani: Lečilište poznato već…

Smeštaj u jednoj od najpopularnijih banja u Srbiji 10 evra! Njene lekovite izvore koristili Rimljani: Lečilište poznato već 200 godina

Blic pre 2 sata
IŽS dodelila ugovor od 450 miliona za sanaciju stanične zgrade u Bačkoj Topoli, Subotici i Novom Sadu

IŽS dodelila ugovor od 450 miliona za sanaciju stanične zgrade u Bačkoj Topoli, Subotici i Novom Sadu

Politika pre 2 sata
Doktor Dragan Milić: Ministarstvo finansija upozorilo rukovodstvo Niša da ne povećava plate više od 5,1 odsto

Doktor Dragan Milić: Ministarstvo finansija upozorilo rukovodstvo Niša da ne povećava plate više od 5,1 odsto

Danas pre 3 sata
Mesar otkiva kako da "pametno" potrošite novac na meso: Ovo su trikovi da kupite najbolje komade

Mesar otkiva kako da "pametno" potrošite novac na meso: Ovo su trikovi da kupite najbolje komade

Blic pre 3 sata