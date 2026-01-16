Infrastruktura železnice Srbije dodelila ugovor od 450 miliona dinara za sanaciju staničnih zgrada

„Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. donela je odluku o dodeli ugovora za javnu nabavku radova na sanaciji staničnih zgrada u Bačkoj Topoli, Subotici i Novom Sadu (krila „A“ i „D“), u ukupnoj vrednosti od 450 miliona dinara bez PDV-a, navodi se u odluci objavljenoj 15. januara 2026. godine.

Ugovor je, prema odluci, dodeljen ponuđaču „BRICKEN“ DOO Novi Sad, kao nosiocu posla u zajedničkoj ponudi sa N-ING DOO Beograd i Institutom za ispitivanje, procenu stanja i sanaciju konstrukcija Novi Sad. Kao kriterijum za dodelu ugovora primenjen je kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno kriterijum „cena“. Procena vrednosti nabavke iznosila je 453,75 miliona dinara bez PDV-a. Na tenderu su, prema dokumentu, blagovremeno dostavljene dve ponude –