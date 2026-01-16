Sve dok gori i jedna sveća, Oliver neće biti zaboravljen

Zbor građana Prokuplja i Neformalna grupa studenata Prokuplja večeras su od 18 časova u porti crkve Svetog Prokopija palili sveće u znak sećanja na ubijenog Olivera Ivanovića.

Nakon toga održali su minut ćutanja, a zatim se okupljenima obratio student Neformalne grupe studenata Prokuplja Filip Mirković. On je tom prilikom naglasio da se ubistvo livera Ivanovića ne sme zaboraviti i da će on da se pamti, sve dok i jedna sveća gori. Moderator Zbora Svetlana Anđelković je objasnila da je mesto i vreme odabrano, jer svake godine u tom istom momentu se okupljaju građani Prokuplja i pale sveće Oliveru Ivanoviću i tako je od njegovog ubistva.