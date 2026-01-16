Osam godina bez odgovora: Ubistvo Olivera Ivanovića u senci nepravde

Vreme pre 9 sati
Osam godina bez odgovora: Ubistvo Olivera Ivanovića u senci nepravde

Lider Građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda (SDP) Oliver Ivanović ubijen je na današnji dan pre osam godina. Slučaj i dalje nije rešen, ne zna se ko je naručio ubistvo, niti ko je pucao

Navršava se osam godina od ubistva opozicinog političara Olivera Ivanovića u centru Kosovske Mitrovice. Ivanović je ubijen 16. januara 2018. godine dok je ulazio u dvorište kuće, gde je bilo sedište SDP. Ivanović je upucan, sa šest metaka u leđa, nedugo nakon što je izašao iz pritvora u kom se nalazio dok mu se sudilo za navodni ratni zločin. Nakon pucnjave dovezen je u bolnicu u besvesnom stanju. Lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali je Ivanović podlegao
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Sve dok gori i jedna sveća, Oliver neće biti zaboravljen

Sve dok gori i jedna sveća, Oliver neće biti zaboravljen

Prokuplje press pre 1 sat
Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića: Pitanja bez odgovora i zid ćutanja (VIDEO)

Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića: Pitanja bez odgovora i zid ćutanja (VIDEO)

Insajder pre 3 sata
Kome je sve smetao Oliver Ivanović

Kome je sve smetao Oliver Ivanović

N1 Info pre 4 sati
Đilas: Oliver Ivanović će se pamtiti kao žrtva političkog nasilja koje nije kažnjeno

Đilas: Oliver Ivanović će se pamtiti kao žrtva političkog nasilja koje nije kažnjeno

N1 Info pre 10 sati
Đilas: Pamtimo Olivera Ivanovića kao žrtvu političkog nasilja

Đilas: Pamtimo Olivera Ivanovića kao žrtvu političkog nasilja

Glas Šumadije pre 9 sati
Sestra Olivera Ivanovića: Izdaja bezdušnih ne trpi praštanje, ali dočekaćemo, Olje moj

Sestra Olivera Ivanovića: Izdaja bezdušnih ne trpi praštanje, ali dočekaćemo, Olje moj

N1 Info pre 10 sati
Đilas: Oliver Ivanović žrtva političkog nasilja koje još uvek nije kažnjeno

Đilas: Oliver Ivanović žrtva političkog nasilja koje još uvek nije kažnjeno

Nova pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SDPKosovska MitrovicaOliver Ivanović

Politika, najnovije vesti »

Samoopredeljenje potrošilo oko milion evra tokom kampanje za lokalne izbore na Kosovu

Samoopredeljenje potrošilo oko milion evra tokom kampanje za lokalne izbore na Kosovu

Danas pre 1 sat
Spremo (YUCOM): Amandmani pokazali da su Mrdićevi zakoni sredstvo protiv TOK-a

Spremo (YUCOM): Amandmani pokazali da su Mrdićevi zakoni sredstvo protiv TOK-a

Danas pre 1 sat
Šta je zaista govorila Suzana Vasiljević: Kako je Vučić pregovarao o dolasku N1 i Junajted grupe u Srbiju

Šta je zaista govorila Suzana Vasiljević: Kako je Vučić pregovarao o dolasku N1 i Junajted grupe u Srbiju

Blic pre 2 sata
Na kojim izbornim temama studenti „čiste“ Vučića i SNS sa političke scene?

Na kojim izbornim temama studenti „čiste“ Vučića i SNS sa političke scene?

Danas pre 2 sata
„Ana Brnabić opet uhvaćena u laži“: Poslanik objavio dokaz da je predsednica Skupštine u Srbiji za vreme posete misije…

„Ana Brnabić opet uhvaćena u laži“: Poslanik objavio dokaz da je predsednica Skupštine u Srbiji za vreme posete misije Evropskog parlamenta

Nova pre 1 minut