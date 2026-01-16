Osam godina bez odgovora: Ubistvo Olivera Ivanovića u senci nepravde

Lider Građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda (SDP) Oliver Ivanović ubijen je na današnji dan pre osam godina. Slučaj i dalje nije rešen, ne zna se ko je naručio ubistvo, niti ko je pucao

Navršava se osam godina od ubistva opozicinog političara Olivera Ivanovića u centru Kosovske Mitrovice. Ivanović je ubijen 16. januara 2018. godine dok je ulazio u dvorište kuće, gde je bilo sedište SDP. Ivanović je upucan, sa šest metaka u leđa, nedugo nakon što je izašao iz pritvora u kom se nalazio dok mu se sudilo za navodni ratni zločin. Nakon pucnjave dovezen je u bolnicu u besvesnom stanju. Lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali je Ivanović podlegao