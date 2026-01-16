Skupo plaćeno uništavanje medija

Radar pre 41 minuta  |  Vuk Z. Cvijić
Skupo plaćeno uništavanje medija

Iako nije po zakonu i po aktima Advokatske komore zastupanje stranaka koje imaju suprotstavljene interese, advokatska kancelarija Gecić sa konkurentskom kompanijom očigledno deli zajednički interes – pokušaj da se unište mediji Junajted grupe

Ono što je u civilizovanim zemljama nezamislivo kod nas je moguće. Advokatska kancelarija Bogdana Gecića zastupa i novopostavljene direktore u Junajted mediji i konkurentsku firmu Telekom Srbija. U poznatom kompromitujućem razgovoru Stena Milera i Vladimira Lučića, direktora Telekoma, u kome je obznanjen scenario uništavanja medija Junajted grupe, spominje se upravo i uloga advokata Gecića. „Bogdan me je kratko informisao, poslao mi je neke dokumente, povezao sam
