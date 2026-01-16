Zelenski naredio povećanje uvoza struje; Rusi uništili veliki energetski objekat u Harkovu

Rat u Ukrajini – 1.423. dan. Vlada u Kijevu donela je važne odluke, kako bi spasila energetski sektor nakon intenzivnih ruskih udara i najhladnije zime u poslednjih 20 godina. Šef Kremlja Vladimir Putin poručuje da rešenje za Ukrajinu mora biti postignuto što je pre moguće i da se Moskva se zalaže za dugoročni mir.

Zelenski odbacio Trampovu tvrdnju da je Ukrajina prepreka miru Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije prepreka miru, odbacujući komentare američkog predsednika Donalda Trampa koji je to rekao dan ranije. Zelenski je u svom večernjem video-obraćanju naveo i da je u telefonskom razgovoru sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom razmotrio diplomatske aktivnosti sa Amerikom. Tramp je u sredu rekao da veruje da je Ukrajina manje