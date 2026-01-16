Košarkaši Partizana savladali Igokeu u ABA ligi

LAKTAŠI - Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Laktašima ekipu Igokee rezultatom 103:81 (33:18, 21:28, 30:21, 19:14) u zaostalom meču sedmog kola grupe A ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dvejn Vašington sa 20 poena, dok je Bruno Fernando ubacio 15. Isak Bonga je zabeležio 14 poena i devet skokova. Aleksej Pokuševski je postigao 13 poena, Vanja Marinković 12, a Dilan Osetkovski 10. U redovima Igokee istakao se Strahinja Gavrilović sa 16 poena. Dragan Milosavljević je ubacio 12 poena, dok je Petar Popović postigao devet. Partizan je bolje počeo meč, povećavao je prednost tokom prve četvrtine pa je posle 10