Košarkaši Partizana savladali Igokeu u ABA ligi

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Košarkaši Partizana savladali Igokeu u ABA ligi

LAKTAŠI - Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Laktašima ekipu Igokee rezultatom 103:81 (33:18, 21:28, 30:21, 19:14) u zaostalom meču sedmog kola grupe A ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dvejn Vašington sa 20 poena, dok je Bruno Fernando ubacio 15. Isak Bonga je zabeležio 14 poena i devet skokova. Aleksej Pokuševski je postigao 13 poena, Vanja Marinković 12, a Dilan Osetkovski 10. U redovima Igokee istakao se Strahinja Gavrilović sa 16 poena. Dragan Milosavljević je ubacio 12 poena, dok je Petar Popović postigao devet. Partizan je bolje počeo meč, povećavao je prednost tokom prve četvrtine pa je posle 10
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ovako izgleda tabela Evrolige posle 22. kola: Partizan na začelju, Zvezdu čeka drama u borbi za doigravanje

Ovako izgleda tabela Evrolige posle 22. kola: Partizan na začelju, Zvezdu čeka drama u borbi za doigravanje

Kurir pre 18 minuta
Penjaroja: Nije lako pobediti Igokeu, odigrali smo dobru utakmicu posle Olimpijakosa

Penjaroja: Nije lako pobediti Igokeu, odigrali smo dobru utakmicu posle Olimpijakosa

RTS pre 1 sat
Penjaroja zadovoljan pobedom u Laktašima: Trener Partizana izdvojio jedan detalj

Penjaroja zadovoljan pobedom u Laktašima: Trener Partizana izdvojio jedan detalj

Kurir pre 1 sat
Penjaroja konačno zadovoljan igrom Partizana: "Uspeli smo da slavimo bez nekolicine igrača - ali svi koji su danas igrali su…

Penjaroja konačno zadovoljan igrom Partizana: "Uspeli smo da slavimo bez nekolicine igrača - ali svi koji su danas igrali su imali fokus i mislim da smo odigrali dobru utakmicu"

Dnevnik pre 1 sat
Fenerbahče slavio posle drame: Valensija u finišu propustila šansu za produžetak

Fenerbahče slavio posle drame: Valensija u finišu propustila šansu za produžetak

Kurir pre 1 sat
Zvezda u plej-in zoni, Partizan na dnu - ovako izgleda tabela Evrolige

Zvezda u plej-in zoni, Partizan na dnu - ovako izgleda tabela Evrolige

B92 pre 53 minuta
"To me posebno raduje": Đoan Penjaroja se oglasio posle pobede Partizana nad Igokeom

"To me posebno raduje": Đoan Penjaroja se oglasio posle pobede Partizana nad Igokeom

Večernje novosti pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanVašingtonABA ligaDragan MilosavljevićAleksej Pokuševski

Sport, najnovije vesti »

Stevanović najavio sledeći meč: „Igramo protiv Mađara zbog kojih su i menjana pravila koja im odgovaraju“

Stevanović najavio sledeći meč: „Igramo protiv Mađara zbog kojih su i menjana pravila koja im odgovaraju“

Danas pre 23 minuta
(VIDEO) Jovan Milošević pogodio, ali Verder je izgubio pobedu duboko u nadoknadi

(VIDEO) Jovan Milošević pogodio, ali Verder je izgubio pobedu duboko u nadoknadi

Danas pre 1 sat
Penjaroja posle trijumfa u Srpskoj: „Naročito sam zadovoljan ofanzivom, imali smo 28 asistencija“

Penjaroja posle trijumfa u Srpskoj: „Naročito sam zadovoljan ofanzivom, imali smo 28 asistencija“

Danas pre 1 sat
Lakše nego očekivano Srbija izašla na kraj sa Francuzima

Lakše nego očekivano Srbija izašla na kraj sa Francuzima

Danas pre 1 sat
Nova pobeda Partizana u ABA ligi

Nova pobeda Partizana u ABA ligi

Danas pre 2 sata