Više cene goriva u narednih sedam dana

RTV pre 24 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji biće u narednih sedam dana veće za dinar po litru, pa će litar evrodizela koštati 192 dinara, a benzina 175 dinara, objavilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Nove cene goriva se objavljuju svakog petka do 15 časova. Kako je navedeno, privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
