Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel 192 dinara, benzin 175 dinara do 23. januara

Cene goriva u Srbiji poskupele su za dinar po litru i važiće do 23. januara, uz izjave o stabilnosti cena uprkos pregovorima o NIS.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne cene goriva koje će važiti do petka, 23. januara 2026. godine. Litar evrodizela koštaće maksimalno 192 dinara, a benzin evropremijum BMB 175 dinara, što je za dinar više u odnosu na prethodnu nedelju.

Cene goriva se objavljuju svakog petka do 15 časova i važe narednih sedam dana, a poskupljenje je posledica promena na tržištu nafte i očekivanja u vezi sa pregovorima o prodaji ruskog vlasničkog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS). Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović nedavno je razgovarala o ovoj temi.

Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije i vlasnik pumpe za gorivo Nebojša Atanacković izjavio je da cena goriva na pumpama ne zavisi od dogovora o Naftnoj industriji Srbije i da nema razloga za bojazan od daljih drastičnih poskupljenja.