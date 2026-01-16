Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel 192 dinara, benzin 175 dinara do 23. januara

Naslovi.ai pre 31 minuta
Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel 192 dinara, benzin 175 dinara do 23. januara

Cene goriva u Srbiji poskupele su za dinar po litru i važiće do 23. januara, uz izjave o stabilnosti cena uprkos pregovorima o NIS.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne cene goriva koje će važiti do petka, 23. januara 2026. godine. Litar evrodizela koštaće maksimalno 192 dinara, a benzin evropremijum BMB 175 dinara, što je za dinar više u odnosu na prethodnu nedelju. Danas N1 Info Insajder Radio 021 B92 Pressek Morava info Volim Zrenjanin

Cene goriva se objavljuju svakog petka do 15 časova i važe narednih sedam dana, a poskupljenje je posledica promena na tržištu nafte i očekivanja u vezi sa pregovorima o prodaji ruskog vlasničkog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS). Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović nedavno je razgovarala o ovoj temi. Kurir Dnevnik Biznis.rs Mondo

Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije i vlasnik pumpe za gorivo Nebojša Atanacković izjavio je da cena goriva na pumpama ne zavisi od dogovora o Naftnoj industriji Srbije i da nema razloga za bojazan od daljih drastičnih poskupljenja. N1 Info N1 Info Nova

Ključne reči

nove cene gorivanafta

