Alpina V8 Roadster prodat za pola miliona dolara

Ekskluzivnost je glavno objašnjenje za cenu. To je jedan od samo 55 primeraka proizvedenih početkom 2000-ih. Pokreće ga modifikovani atmosferski M62 4,8 litarski V8 motor, umesto 4,9 litarskog S62 V8 motora originalnog BMW-a Z8. V8 motor ima 381 KS i 520 Nm obrtnog momenta, pa automobil ubrzava od 0 do 60 milja na sat (96 km/h) za 5,0 sekundi i dostiže maksimalnu brzinu od 260 km/h. Petostepeni ZF automatski menjač sa Switch-Tronic dugmadima prenosi snagu na zadnje