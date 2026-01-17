Na današnji dan, 17. januar

Danas je subota, 17. januar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

38. p. n. e. – Oktavijan Avgust se razveo od svoje supruge Skribonije i oženio Livijom Druzilom, čime je okončan krhki mir između Drugog trijumvirata i Seksta Pompeja. 1377. – Papa Grgur XI obnovio je papsko sedište u Rimu i time okončao avinjonsko "zatočeništvo" rimskih papa. Sedište papa bilo je premešteno u Avinjon 1309. godine, nakon poraza Bonifacija VIII u sukobu sa franačkim kraljem Filipom IV Lepim. 1562. – Stupio je na snagu edikt iz Sen Žermena (Januarski