Preokret: Izrael ne prihvata američki plan za Gazu?

B92 pre 51 minuta
Preokret: Izrael ne prihvata američki plan za Gazu?

Izrael je prvi put javno kritikovao američku administraciju kada je kabinet premijera Netanjahua odbacio je Trampov sastav Izvršnog odbora za Gazu, navodeći da nije usaglašen sa izraelskom politikom.

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je danas da objava sastava Izvršnog odbora za Gazu, tela koje je podređeno Odboru za mir, nije bila koordinisana sa Izraelom i da je u suprotnosti sa zvaničnom politikom izraelske vlade. Ovakva reakcija predstavlja redak javni razdor između Izraela i administracije američkog predsednika Donalda Trampa, navodi Tajms of Izrael. Bela kuća je prethodno imenovala i Odbor za mir i Izvršni odbor za Gazu, u čijem
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Trampov poziv Erdoganu

Trampov poziv Erdoganu

Vesti online pre 16 minuta
Netanjahu: Imenovanje sastava Izvršnog odbora za Gazu protivreči politici Izraela

Netanjahu: Imenovanje sastava Izvršnog odbora za Gazu protivreči politici Izraela

Insajder pre 1 sat
Izrael osporava sastav Izvršnog odbora za Gazu, Netanjahu: To je protivno našoj politici

Izrael osporava sastav Izvršnog odbora za Gazu, Netanjahu: To je protivno našoj politici

Euronews pre 46 minuta
Egipat i Turska na Trampovom stolu: poziv za nadzor nad Gazom

Egipat i Turska na Trampovom stolu: poziv za nadzor nad Gazom

Politika pre 1 sat
​Netanjahu: Imenovanje sastava Izvršnog odbora za Gazu protivrečno politici Izraela

​Netanjahu: Imenovanje sastava Izvršnog odbora za Gazu protivrečno politici Izraela

Politika pre 1 sat
​Tramp pozvao Mileja i Karnija da se pridruže Odboru za mir za Pojas Gaze

​Tramp pozvao Mileja i Karnija da se pridruže Odboru za mir za Pojas Gaze

Politika pre 56 minuta
Bela kuća formirala nove odbore za nadzor Gaze: Među članovima Džared Kušner i Vitkof, pozvani Erdogan, Milej, Sisi

Bela kuća formirala nove odbore za nadzor Gaze: Među članovima Džared Kušner i Vitkof, pozvani Erdogan, Milej, Sisi

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBela kućaDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Izrael nezadovoljan sastavom Odbora za mir koji su objavile SAD

Izrael nezadovoljan sastavom Odbora za mir koji su objavile SAD

Danas pre 21 minuta
Evropska unija i Merkosur potpisali sporazum o slobodnoj trgovini

Evropska unija i Merkosur potpisali sporazum o slobodnoj trgovini

Danas pre 26 minuta
Tramp: Vreme je da se potraži novo vođstvo u Iranu

Tramp: Vreme je da se potraži novo vođstvo u Iranu

Danas pre 46 minuta
Tramp uvodi carine na uvoz iz osam evropskih zemalja zbog protivljenja politici prema Grenlandu

Tramp uvodi carine na uvoz iz osam evropskih zemalja zbog protivljenja politici prema Grenlandu

Danas pre 1 sat
Japan pozvao svoje državljane da napuste Iran

Japan pozvao svoje državljane da napuste Iran

Danas pre 1 sat