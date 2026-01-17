Preokret: Izrael ne prihvata američki plan za Gazu?

Izrael je prvi put javno kritikovao američku administraciju kada je kabinet premijera Netanjahua odbacio je Trampov sastav Izvršnog odbora za Gazu, navodeći da nije usaglašen sa izraelskom politikom.

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je danas da objava sastava Izvršnog odbora za Gazu, tela koje je podređeno Odboru za mir, nije bila koordinisana sa Izraelom i da je u suprotnosti sa zvaničnom politikom izraelske vlade. Ovakva reakcija predstavlja redak javni razdor između Izraela i administracije američkog predsednika Donalda Trampa, navodi Tajms of Izrael. Bela kuća je prethodno imenovala i Odbor za mir i Izvršni odbor za Gazu, u čijem