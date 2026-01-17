Iranski ajatolah Hamnei prvi put priznao: Hiljade ubijene tokom protesta
Ajatolah Ali Hamnei kaže da su neke smrti bile „nehumane“ i „divljačke“, ali krivi Sjedinjene Države.
Iranski vrhovni vođa je prvi put javno priznao da su hiljade ljudi ubijene, „neki na nehuman, divljački način“, tokom nedavnih protesta.
Nasilan odgovor na nemire odneo je 3.090 života, prema američkoj novinskoj agenciji Iranskih aktivista za ljudska prava (HRANA), dok neke aktivističke grupe procenjuju da je broj žrtava mnogo veći.
Nestanak interneta izuzetno je otežao dobijanje jasnih informacija.
U govoru u subotu, ajatolah Ali Hamnei je rekao da su hiljade ljudi ubijene i okrivio SAD za smrt.
Američki predsednik Donald Tramp je nedavno pozvao iranske demonstrante da „nastave da protestuju“ i zapretio vojnom intervencijom ako ih snage bezbednosti ubiju.
Protesti, koji su počeli 28. decembra zbog ekonomskih problema, pretvorili su se u pozive na kraj vladavine vrhovnog vođe Irana.
Iranska vlada je demonstracije nazvala „neredima“ koje podržavaju neprijatelji Irana.
Demonstranti su dočekani smrtonosnom silom, a video snimke snaga bezbednosti koje pucaju na demonstrante potvrdili su i BBC Persijski servis i BBC Verifaj.
Takođe je došlo do skoro potpune obustave interneta i komunikacionih usluga u Iranu.
U subotu je ukupna povezanost na internet ostala na oko dva odsto uobičajenog nivoa, prema podacima sajber monitora NetBloks.
Poslednjih dana je bilo manje izveštaja o nemirima, ali uz ograničen pristup internetu, dešavanja na terenu ostaju nejasna.
Žena u Širazu, na jugozapadu Irana, rekla je za BBC Persijski servis da „snage bezbednosti i dalje patroliraju na motociklima kako bi situaciju držale pod kontrolom, ali da su se generalno stvari vratile u normalu“.
Tokom govora u subotu, Hamnei je takođe rekao da Iran smatra predsednika Trampa „kriminalcem“ i da SAD moraju biti „odgovorne“ za nedavne nemire.
Takođe je na društvenim mrežama tvrdio da je „cilj Amerike da proguta Iran“.
Tramp još nije odgovorio vrhovnom vođi, a BBC se obratio Beloj kući za komentar.
Stejt department SAD je u subotu saopštio da je „čuo izveštaje da Islamska Republika priprema opcije za ciljanje američkih baza“.
Navedeno je da bi se Iran suočio sa „veoma, veoma moćnom silom“ ako pokrene takav napad i upozorio je Teheran da ne „igra igre sa predsednikom Trampom“.
Američki predsednik je u prethodno kazao da mu je rečeno da je „ubijanje u Iranu prestalo“, ali je dodao da ne isključuje vojnu akciju protiv ove zemlje.
Njegovi komentari su usledili pošto su SAD i Velika Britanija smanjile broj osoblja u vazduhoplovnoj bazi Al-Udeid u Kataru.
Zvaničnici su rekli za CBS, američkog partnera BBC-ja, da je delimično povlačenje američkih snaga „mera predostrožnosti“.
(BBC News, 01.17.2026)