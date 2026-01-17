Iranski ajatolah Hamnei prvi put priznao: Hiljade ubijene tokom protesta

Iranski vrhovni vođa je prvi put javno priznao da su hiljade ljudi ubijene, „neki na nehuman, divljački način“, tokom nedavnih protesta.

Nasilan odgovor na nemire odneo je 3.090 života, prema američkoj novinskoj agenciji Iranskih aktivista za ljudska prava (HRANA), dok neke aktivističke grupe procenjuju da je broj žrtava mnogo veći. Nestanak interneta izuzetno je otežao dobijanje jasnih informacija. U govoru u subotu, ajatolah Ali Hamnei je rekao da su hiljade ljudi ubijene i okrivio SAD za smrt. Američki predsednik Donald Tramp je nedavno pozvao iranske demonstrante da „nastave da protestuju“ i