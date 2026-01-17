Iranski ajatolah Hamnei prvi put priznao: Hiljade ubijene tokom protesta

Južne vesti pre 1 sat
Iranski ajatolah Hamnei prvi put priznao: Hiljade ubijene tokom protesta

Iranski vrhovni vođa je prvi put javno priznao da su hiljade ljudi ubijene, „neki na nehuman, divljački način“, tokom nedavnih protesta.

Nasilan odgovor na nemire odneo je 3.090 života, prema američkoj novinskoj agenciji Iranskih aktivista za ljudska prava (HRANA), dok neke aktivističke grupe procenjuju da je broj žrtava mnogo veći. Nestanak interneta izuzetno je otežao dobijanje jasnih informacija. U govoru u subotu, ajatolah Ali Hamnei je rekao da su hiljade ljudi ubijene i okrivio SAD za smrt. Američki predsednik Donald Tramp je nedavno pozvao iranske demonstrante da „nastave da protestuju“ i
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Iranski ajatolah Hamnei prvi put priznao: Hiljade ubijene tokom protesta

Iranski ajatolah Hamnei prvi put priznao: Hiljade ubijene tokom protesta

Radio 021 pre 1 sat
​Ajatolah Hamnei prvi put javno priznao da su hiljade ljudi ubijene u Iranu tokom protesta

​Ajatolah Hamnei prvi put javno priznao da su hiljade ljudi ubijene u Iranu tokom protesta

Politika pre 1 sat
Iranski ajatolah Hamnei prvi put priznao: Hiljade ubijene tokom protesta

Iranski ajatolah Hamnei prvi put priznao: Hiljade ubijene tokom protesta

BBC News pre 1 sat
Hamnei "bez dlake na jeziku": Pobijene su hiljade isključivo zbog Amerike - Tramp je kriminalac!

Hamnei "bez dlake na jeziku": Pobijene su hiljade isključivo zbog Amerike - Tramp je kriminalac!

Pravda pre 2 sata
Iranski ajatolah Hamnei prvi put priznao: Hiljade ubijene tokom protesta

Iranski ajatolah Hamnei prvi put priznao: Hiljade ubijene tokom protesta

Danas pre 1 sat
Iranski ajatolah Hamnei prvi put priznao: Hiljade ubijene tokom protesta

Iranski ajatolah Hamnei prvi put priznao: Hiljade ubijene tokom protesta

NIN pre 1 sat
Ajatolah Hamnei: Tokom protesta u Iranu ubijene hiljade ljudi, neki na nehuman, divljački način

Ajatolah Hamnei: Tokom protesta u Iranu ubijene hiljade ljudi, neki na nehuman, divljački način

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

InternetDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Izrael nezadovoljan sastavom Odbora za mir koji su objavile SAD

Izrael nezadovoljan sastavom Odbora za mir koji su objavile SAD

Danas pre 21 minuta
Evropska unija i Merkosur potpisali sporazum o slobodnoj trgovini

Evropska unija i Merkosur potpisali sporazum o slobodnoj trgovini

Danas pre 26 minuta
Tramp uvodi carine na uvoz iz osam evropskih zemalja zbog protivljenja politici prema Grenlandu

Tramp uvodi carine na uvoz iz osam evropskih zemalja zbog protivljenja politici prema Grenlandu

Danas pre 1 sat
Japan pozvao svoje državljane da napuste Iran

Japan pozvao svoje državljane da napuste Iran

Danas pre 1 sat
Tramp: Vreme je da se potraži novo vođstvo u Iranu

Tramp: Vreme je da se potraži novo vođstvo u Iranu

Danas pre 46 minuta