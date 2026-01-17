ANEM: Zabrinjavajući podaci tužilaštva o napadima na novinare u 2025. godini

Beta pre 42 minuta

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) upozorila je danas da su "tokom prethodne godine u javnim tužilaštvima u Srbiji formirana 134 predmeta u vezi sa slučajevima napada na novinare i medijske radnike, dok su za samo tri donete osuđujuće presude".

"Ovo su alarmantni i zabrinjavajući podaci, imajući u vidu da je reč dvostruko više predmeta u odnosu na 2024. godinu, a da je stvarni broj pretnji i napada na novinarke i novinare bio znatno veći", naveo je ANEM, pozivajući se na podatke Vrhovnog javnog tužilaštva.

Kako je ukazao, "podaci za prošlu godinu pokazuju da je, pored tri predmeta sa osuđujućim presudama, njih 30 zatvoreno odbačajem krivične prijave ili službenom beleškom da nema mesta pokretanju krivičnog postupka".

"I dalje je toku 101 predmet, od čega u 13 još uvek nisu identifikovani počinioci, dok se u više od polovine 'živih' predmeta (58) čekaju potrebna obaveštenja od policije", precizirano je u saopštenju.

Navedeno je da je "ovo rekordan broj predmeta koji je otvoren u tužilaštvima u slučajevima napada na novinare i medijske radnike u poslednjih deset godina od kada se vodi statistika".

"Od 2016. pa do kraja prošle godine formirano je ukupno 724 predmeta od kojih je u samo 10 odsto (79 predmeta) doneta osuđujuća presuda", navedeno je u saopštenju.

"U 2024. godini evidentirano je 65 predmeta sa jednom osuđujućom presudom, u 2023. bilo je 76 predmeta i čak 12 osuđujućih presuda, dok je u 2022. takođe bilo 12 takvih presuda od 87 slučajeva, pokazuju podaci Vrhovnog javnog tužilaštva", precizirano je.

Ocenjujući statistiku iz poslednje dve godine kao izrazito zabrinjavajuću, ANEM je pozvao sve nadležne organe da blagovremeno rešavaju sve slučajeve ugrožavanja bezbednosti medijskih radnika, "imajući u vidu da je ovakva nekažnjivost dovela do drastičnog porasta broja pretnji, pritisaka i napada na novinarke i novinare u Srbiji.

"Posebno pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova da sarađuje s tužilaštvima u prikupljanju i blagovremenom dostavljanju potrebnih obaveštenja kako bi predmeti bili okončani a izvršioci sankcionisani", piše u saopštenju.

ANEM je podsetio da je, prema bazi Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), evidentirano najmanje 379 takvih slučajeva samo u prošloj, 2025. godini, a ima ih mnogo više pošto mnogi predstavnici medija ne prijavljuju sve incidente jer nemaju poverenja u institucije.

"Ugrožavanje bezbednosti medijskih radnika direktno utiče na razvoj slobode medija, kvalitetno informisanje građana, medijski pluralizam i generalno na vrednosti demokratskog i civilizovanog društva, te je neophodno da se u rešavanje slučajeva napada na novinare uključe, direktno ili posredno, sve institucije u državi", ukazao je ANEM.

(Beta, 17.01.2026)